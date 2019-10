Bratislavské letisko bude mať cez zimnú sezónu takmer tridsať pravidelných liniek

V zimnom období prichádza letisko aj s úplne novými spojeniami.

24. okt 2019 o 18:18 SITA

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bude mať v nasledujúcej zimnej sezóne spolu 29 pravidelných liniek do 27 destinácií.

Novinkami počas tohto obdobia budú úplne nové spojenie do ukrajinskej Odesy, ako aj linka do holandského Eindhovenu, denné lety do Moskvy a opäť aj linka do izraelského Eilat-Ramonu.

Zimný letový poriadok 2019/2020 začne platiť so zmenou času od 27. októbra a potrvá do 28. marca.

Hlavný prepravca zostáva Ryanair

Ako vo štvrtok informovala letisková spoločnosť v tlačovej správe, počas zimnej sezóny je na letisku naplánovaných takmer štyritisíc pravidelných letov piatich dopravcov.

"Úplne novú leteckú linku do Odesy na Ukrajine otvorí dopravca Wizz Air od 3. novembra s frekvenciou dvakrát týždenne. Lietať do mesta pri Čiernom mori bude z Bratislavy v stredy a nedele," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Hlavný prepravca na letisku Ryanair zabezpečí aj v zimnom období pravidelnú leteckú linku z Bratislavy do Alghera na talianskom ostrove Sardínia. Toto spojenie doposiaľ prevádzkoval iba v letnej sezóne.

"Tento rok ponúkne lety aj v zime, s frekvenciou dvakrát týždenne. Lietať medzi Bratislavou a Algherom sa bude vždy v utorky a soboty," poznamenala Ševčíková.

Pravidelné letecké spojenie do holandského Eindhovenu bude tiež fungovať v zimnom období. Ryanair tam v predošlom zimnom období nelietal, linku obnovil v lete a dvakrát týždenne ju bude zabezpečovať aj naďalej.

V zimnom čase bude Ryanair lietať aj do izraelského Eilatu, a to od nedele 27. októbra.

"Novinkou budú lety na nové letisko Ramon, ktoré bolo otvorené len tento rok v januári a je od centra Eilatu vzdialené len pätnásť minút jazdy. Doposiaľ lietal dopravca na vzdialenejšie letisko Eilat-Ovda," priblížila Ševčíková.

Lety do Eilatu využívajú turisti z Bratislavy nielen na návštevu Izraela, ale aj blízkeho Egypta či Jordánska.

Denné odlety do Moskvy

Medzi najobľúbenejšie pravidelné linky z Bratislavy sa po letoch do Londýna a Dublinu dostali tento rok aj lety do Kyjeva a Moskvy.

"Pre záujem o priame lety z Bratislavy do Moskvy a späť zvýšila letecká spoločnosť Pobeda počet letov z Bratislavy do hlavného mesta Ruska na sedemkrát týždenne. Využiť lety na Letisko Moskva-Vnukovo a z neho tak možno denne," informovala hovorkyňa bratislavského letiska.

Na prelome októbra a novembra ešte možno využiť aj lety do Hurghady v Egypte, zabezpečuje ich dopravca Air Cairo. Cestovné kancelárie naplánovali aj sériu dovolenkových charterových letov do Salalahu v Ománe, kam sa bude z Bratislavy odlietať každú sobotu. Prvý let v zimnej sezóne odletí s dovolenkármi už v sobotu 26. októbra. "Exotickou novinkou v ponuke cestovných kancelárií s odletom z Bratislavy budú i počas tejto zimy lety do africkej Gambie.

Do hlavného mesta Banjul budú smerovať dovolenkové charterové lety od februára 2020 s frekvenciou raz týždenne, každý piatok," uviedla Ševčíková s tým, že ich zabezpečí spoločnosť Smartwings.

Individuálni cestujúci si môžu zvoliť aj priame pravidelné lety do Dubaja v Spojených arabských emirátoch s dopravcom flydubai. V spolupráci so spoločnosťou Emirates možno navyše v Dubaji prestupovať nielen v rámci siete flydubai, ale aj na linky Emirates.

Medzi najvyužívanejšie kombinácie s odletom z Bratislavy patria thajský Bangkok, Maledivy, Srí Lanka a Zanzibar. Ryanair umožňuje prestupné lety z Bratislavy do štyroch destinácií, s prestupom v Miláne tak možno i s týmto dopravcom letieť do portugalského Porta a Valencie a talianskych miest Catania a Cagliari. Batožina cestujúceho pritom smeruje až do konečnej destinácie.