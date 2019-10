Poklesol záujem o akcie, investori hľadajú alternatívy

Finančné trhy naďalej trápia obavy z recesie.

24. okt 2019 o 9:48 TASR

BRATISLAVA. Akcie už nie sú stávkou na istotu. Na finančných trhoch sa im už veľmi nedarí.

Dôvodom sú obavy z blížiacej sa recesie a obchodná vojna medzi USA a Čínou. Investori sa preto obzerajú po alternatívach.

"Aktuálne sme svedkami prelomového obdobia. Investori sa boja recesie. Znovu preto objavujú ostatné investičné nástroje," hovorí Jana Mücková, riaditeľka spoločnosti Bondster.

Čoraz väčšej popularite sa tešia napríklad dlhopisy. Akcie a dlhopisy sa väčšinou vyvíjajú navzájom protichodne. Ide teda o vhodnú formu diverzifikácie.

Výnosy 10-ročných amerických vládnych dlhopisov, ktoré sú považované za bezpečné aktívum, klesli vďaka vysokému záujmu investorov od novembra minulého roku z 3,248 % do augusta na necelú polovicu 1,475 %. Je to známkou toho, že investori utekajú do bezpečia.

Podľa Mückovej americký akciový trh rastie už viac ako desať rokov. Po tak dlhom období, kedy boli akcie jedinou stávkou na istotu, začínajú investori diverzifikovať. Ide o zdravú formu, ako sa zabezpečiť proti možnému riziku.

Diverzifikácia je základným pravidlom každého skúseného investora. Ide o štandardnú metódu riadenia a limitovania investičného rizika.

Rozdelením celej investície medzi väčší počet menších investícií sa zníži angažovanosť a riziko plynúce z jednej konkrétnej investície.

"Hoci investori často veria, že práve ich stávka im prinesie nadpriemerný výnos, fakt je, že s každou investíciou je spojené riziko. Nikto totiž nedokáže predpovedať skutočný budúci vývoj a odhadnúť, čo bude rásť, a čo, naopak, klesať," zdôrazňuje Mücková.

Rozumní investori sa preto snažia rozložiť svoje vklady medzi rôzne investičné nástroje, druhy investícií, regióny a podobne. Čím menej jednotlivé investície medzi sebou súvisia, tým lepšie. Diverzifikácia sa pritom netýka len financií.

Zaujímavou alternatívou ako diverzifikovať portfólio sú pre drobných investorov P2P investície.

Umožňujú znížiť riziko a na rozdiel od zlata či umenia, prinášajú pravidelný výnos.

P2P investície sú novým finančným odvetvím, pri ktorom investori požičiavajú priamo ľuďom, čím obchádzajú banky.

Obom stranám to umožňuje dostať sa k lepším úrokom. Rozvoju tohto odvetvia pomohli internetové platformy, ktoré spájajú dlžníkov a veriteľov.