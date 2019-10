Tohtoročná letná sezóna bola podľa hotelierov najlepšia od vzniku Slovenskej republiky

Pomohli rekreačné poukazy, hospodársky vývoj, nižšia nezamestnanosť a zvyšovanie príjmov.

23. okt 2019 o 17:06 SITA

BRATISLAVA. Tohtoročná letná sezóna bola najlepšou od vzniku Slovenskej republiky z hľadiska počtu návštevníkov a prenocovaní.

Veľký podiel na dobrých výsledkoch v domácom cestovnom ruchu podľa hotelierov majú rekreačné príspevky pre zamestnancov, ale aj pozitívny hospodársky vývoj, znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie príjmov.

To prispieva k vyššiemu dopytu po službách cestovného ruchu. Informovala o tom v stredu Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v tlačovej správe.

Otázkou podľa nej je, aké sú na Slovensku podmienky pre podnikanie v službách, či prinášajú návratnosť investícií a zisky pre majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích služieb.

Zbytočné regulácie

O aktuálnych problémoch v cestovnom ruchu diskutovali hotelieri na tradičnom jesennom stretnutí a HORECA konferencii HoReCa trendy 2020 v Žiline od 21. do 23. októbra.

Na podujatí s 330 účastníkmi sa venovali popri pozitívnom vplyve príspevku na rekreáciu a zníženej dani z pridanej hodnoty na ubytovanie aj prudkému nárastu ceny práce spôsobenej zvyšovaním minimálnej mzdy a príplatkov.

Odvetvie cestovného ruchu má podľa hotelierov množstvo zbytočných regulácií.



"Cestovný ruch ako odvetvie je tvorené tisíckami podnikov, z ktorých viac ako 90 percent sú mikro, malé a stredné podniky. Ich hlavnou úlohou v podnikaní je poskytovať kvalitné služby, nie uspokojovať potreby štátu a úradníkov," povedal generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.

Práve v tom by podľa neho mohla pomôcť inštitúcia, ktorá by riešila odvetvie cestovného ruchu komplexne. "Potrebujeme systémové financovanie pre propagáciu a prezentáciu Slovenska, aby sme prilákali viac zahraničných návštevníkov, a tým zvýšili export našich služieb," uviedol Harbuľák.



Prezentáciu krajiny v zahraničí v minulosti zabezpečovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Ministerstvo dopravy a výstavby ju však zrušilo a od začiatku roka 2017 začlenilo do svojej sekcie cestovného ruchu.

Na tomto stave rezort momentálne neplánuje nič meniť, takúto formu organizácie a podpory cestovného ruchu na úrovni štátu považuje za postačujúcu.



AHRS prezentovala ako jednu zo svojich priorít na podporu cestovného ruchu posilnenie jeho riadenia. Odvetvie pociťuje potrebu koordinácie tvorby nástrojov a politiku štátu.

Na stretnutí hotelierov odzneli aj informácie o tom, čo je to udržateľnosť, Fair Trade v tomto biznise, s čím všetkým je spojená prevádzka eko zodpovedného hotela, ale aj to, čo bude formovať tento segment v budúcom roku.

Hotelier roka

Hotelieri z medzinárodnej európskej organizácie HOTREC sa podelili so svojimi skúsenosťami s fungovaním klasifikácie Hotelstars Union, namiesto doterajšej formálnej a zastaralej kategorizácie ubytovacích zariadení, ktorá na Slovensku doposiaľ platí.

Hotelieri žiadajú zrušiť existujúcu príslušnú vyhlášku, ktorá je podľa nich typickým príkladom zbytočnej regulácie nad rámec európskych predpisov a smerníc, nezohľadňuje žiadne kvalitatívne štandardy a nenapĺňa ani očakávania spotrebiteľov.



Na stretnutí hotelierov vyhlásili víťaza súťaže organizovanej AHRS - Hotelier roka 2019. Z troch finalistov súťaže, ktorých vyberala najprv odborná porota a potom hlasovala verejnosť, prestížny titul získal generálny manažér Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave Róbert Tóth.

Vyše štyri milióny návštevníkov

Za osem mesiacov tohto roka sa na Slovensku ubytovalo celkovo 4,4 milióna návštevníkov pri medziročnom náraste o 12,9 percenta. Domáci návštevníci tvorili 2,7 milióna hostí, ich počet vzrástol o 15,9 percenta, pričom v zariadeniach s prechodným ubytovaním v rámci cestovného ruchu strávili vyše osem miliónov nocí.

Počet zahraničných návštevníkov v uvedenom období dosiahol 1,7 milióna a bol vyšší o 8,6 percenta. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Počet ubytovaných návštevníkov v auguste dosiahol takmer 800 tisíc a medziročne bol vyšší o 17,7 percenta.

Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali v uvedenom mesiaci skoro 2,5 milióna prenocovaní, čo je o 15,9 percenta viac ako pred rokom v auguste. Ide o najvyššiu mesačnú návštevnosť, ktorú zaznamenal ŠÚ od roku 2006.

Ubytovacie služby poskytovalo ku koncu augusta 4 417 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne vzrástol o 8,6 percenta, k dispozícii v nich bolo 74,9 tisíca izieb so 197 tisíc lôžkami.