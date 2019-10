PS/SPOLU chce zakázať krížové vlastníctvo v zdravotníctve, podľa Penty je to nezmysel

Koalícia predstavila Lex Haščák.

23. okt 2019 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Koalícia PS/Spolu chce zakázať krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Informovala o tom na tlačovom brífingu s tým, že predstavila zákon Lex Haščák.

"Návrh prezentovaný PS/Spolu vnímame ako súčasť predvolebnej kampane a populistický nezmysel, ktorý absolútne nerieši súčasné problémy slovenského zdravotníctva," povedal hovorca skupiny Penta Gabriel Tóth.

Lex Haščák

Tí istí ľudia nebudú môcť podľa tohto zákona vlastniť súčasne sieť lekární, poisťovňu aj veľké zdravotnícke zariadenia, ale budú si musieť vybrať, ktorú časť podnikania si nechajú, a ktorú do 24 mesiacov predajú pod hrozbou vysokých denných pokút.

Počas prechodného obdobia, kým sa vlastníci rozhodnú, budú mať poisťovne, poskytovatelia či lekárne povinnosť ponúknuť zmluvu s rovnakými podmienkami aj iným subjektom než tým, s ktorými majú spoločného konečného užívateľa výhod.

Súvisiaci článok Bývalý šéf tímu Gorila: Našli sme stámiliónové transakcie Čítajte

"Najdôležitejšie je obmedziť moc skupiny Penta, ktorá si dokáže v zdravotníctve prelievať peniaze podľa svojej ľubovôle. Dosahuje to, že môže zo zdravotníctva vyťahovať obrovské prostriedky a má motiváciu udržať súčasný stav zdravotníctva a politiky tak, aby ďalej mohla z neho profitovať. Pokiaľ bude v zdravotníctve takto silná skupina silnejšia ako štát, nebudeme môcť upratovať zdravotníctvo a moc oligarchie," povedal programový líder PS/Spolu Miroslav Beblavý.



Ako Beblavý podotkol, pravidlá a zákony, ktoré obmedzia moc oligarchov, sa musia stať politickou prioritou Slovenska. Zároveň však podľa neho musí vzniknúť vláda pripravená vybojovať s Pentou a ďalšími oligarchami ťažké boje.

"Bude to náročný zápas, ktorý sa musí opierať o odhodlanú a pevnú vládu. Nie súčasnú vládu, ktorá venuje energiu iba tomu, aby sa vyvliekla zo závažných podozrení. Haščák sa sám nevzdá lukratívneho podnikania v zdravotníctve ani atómového kufríka v podobe médií. Má nekonečné zdroje peňazí na súdy. Budeme potrebovať silu, spoluprácu a vytrvalosť," konštatoval Beblavý.

Viac transparentnosti

Zákon Lex Haščák by podľa PS/Spolu prinášal do systému viac transparentnosti. Všetky zmluvy, ale aj konkrétne finančné plnenia medzi poisťovňami, poskytovateľmi a lekárňami sa podľa neho majú zverejňovať na jednom portáli.

Účelom je predchádzať tomu, aby ekonomicky silné skupiny získali v zdravotníctve také silné postavenie, že môžu ovplyvňovať aj samotné pravidlá a ich vynucovanie.

Kľúčovú úlohu pri vymáhateľnosti zákona zohráva inštitút konečného užívateľa výhod, teda protischránkový zákon. "Vďaka nemu bude jasné, kto je vlastníkom a bude riskantné zákon obchádzať prepísaním podnikania na niekoho iného či do zahraničia," uviedla koalícia PS/Spolu.

Zákon predložia na decembrovú schôdzu

Lex Haščák, s ktorého prípravou pomáhala poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Žitňanská, PS/Spolu predloží na decembrovú schôdzu parlamentu. "Pri hlasovaní o Lex Haščák sa ukáže, kto boj s oligarchami myslí vážne, a kto iba rozpráva," uzavrel volebný líder PS/Spolu Michal Truban.

Súvisiaci článok Ako o Gorile klamal Jaroslav Haščák Čítajte

Ako uviedol hovorca skupiny Penta Gabriel Tóth, zdravotnícke spoločnosti Penty dnes na Slovensku zamestnávajú viac ako desaťtisíc ľudí a ročne v nich poskytujú starostlivosť viac ako piatim miliónom pacientom.

Do obnovy slovenských nemocníc investovali viac ako 200 miliónov eur. Spolu s plánovanými investíciami, napríklad do výstavby novej koncovej nemocnice v Bratislave, by investície Penty do slovenského zdravotníctva podľa Gabriela Tótha mali dosiahnuť takmer pol miliardy eur.

"Od vstupu Penty do zdravotníctva sú vzťahy medzi našimi spoločnosťami založené na trhovej báze a transparentne zverejňované. Platby ZP Dôvera do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare sú buď na úrovni alebo dokonca ešte nižšie ako sumy, ktoré dostávajú nemocnice od zvyšných poisťovní," informoval hovorca skupiny Penta.

Penta: Beblavý nerozumie zdravotníctvu

Beblavý podľa Tótha opätovne preukazuje, že nerozumie zdravotníctvu. Ako informoval hovorca Penty, na základe udalostí, ktoré sa mali udiať takmer pred 15 rokmi, navrhuje Beblavý opatrenia, ktoré neriešia žiadny zo súčasných problémov zdravotníctva a ohrozujú investície smerujúce do tohto segmentu.

"Vo svete je väčšia integrácia v zdravotníctve trendom, keďže preukázateľne zabezpečuje lepšie výsledky v liečbe a taktiež efektivitu systému. Na Slovensku pritom stále platí, že dominantné postavenie v slovenskom zdravotníctve má štát, ktorý je zároveň regulátor a aj vlastník väčšiny nemocníc a najväčšej zdravotnej poisťovne," uzavrel za Pentu Gabriel Tóth.