Rekreačné poukazy pre všetkých neprešli, návrh nepodporil ani Most-Híd

Povinnosť sa nerozšíri na všetkých.

23. okt 2019 o 11:21 (aktualizované 23. okt 2019 o 14:47) TASR, SITA

BRATISLAVA. Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, teda rekreačný poukaz, sa nerozšíri na všetkých zamestnávateľov. Firmám, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov, tak zostáva len dobrovoľná možnosť poskytnúť rekreačný poukaz.

Novelu Zákonníka práce z dielne poslancov SNS v stredu plénum odmietlo. Návrh podporilo len 70 zo 144 prítomných poslancov.

Všetci poslanci z klubu koaličného Mosta-Híd, okrem dvoch, sa pri hlasovaní zdržali. Návrh podporili len Andrej Hrnčiar a Peter Kresák.

Poukazy sa mali rozšíriť aj na malé firmy

S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zavedený inštitút príspevku na rekreáciu zamestnancov. Príspevok je vo výške 55 percent oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne.

Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú však len firmy s viac ako 49 zamestnancami.

Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Túto podmienku chcela SNS zmeniť.

Poslanci uviedli, že zaznamenali záujem o využitie príspevku na rekreáciu aj u tých zamestnancov, ktorým ho ich zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť.

Vnímajú tak vzniknutú nerovnosť medzi jednotlivými zamestnancami na základe počtu zamestnancov vo firme. Podmienka odpracovaných rokov u zamestnávateľa mala zostať zachovaná.

Navrhovali príspevok aj na rekreáciu rodičov

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca SNS Radovana Baláža sa mal rozšíriť okruh osôb, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky zamestnanca súvisiace s rekreáciou, na ktorú mu zamestnávateľ poskytne príspevok.

Oprávnenými výdavkami mali byť aj také, ktoré zamestnanec vynaloží na rekreáciu svojich rodičov.

"Cieľom tohto opatrenia je podpora domáceho cestovného ruchu a umožnenie rekreácie aj starším osobám, zväčša poberajúcim dôchodkové dávky, ktorých deti - zamestnanci sú prínosom pre ekonomiku tohto štátu a ich zamestnávateľov," priblížil Baláž.

Zamestnávateľom mala pribudnúť aj povinnosť prerokovať poskytovanie príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu so zástupcami zamestnancov. Zavádza sa aj možnosť individuálneho odmietnutia príspevku na rekreáciu touto formou.

Balážov návrh riešil aj situácie, keď sa zamestnancovi ako držiteľovi rekreačného poukazu skončí jeho pracovný pomer u zamestnávateľa. Platnosť rekreačného poukazu mala zaniknúť dňom skončenia pracovného pomeru zamestnanca.

Návrh zákona mal byť účinný od 1. januára 2021. Dôvodom boli finančné dosahy tohto rozšírenia a poskytnutie dostatočnej časovej prípravy zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.

Antidiskriminačné stredisko krok kritizuje

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) ako národný antidiskriminačný orgán naďalej poukazuje na neschopnosť odstrániť diskrimináciu zo Zákonníka práce.

A to v súvislosti s neschválením rozšírenia platnosti rekreačného príspevku aj na zamestnávateľov s menej ako 50 pracovníkmi. Ako stredisko informovalo v stredu v tlačovej správe, táto navrhovaná novela by odstránila platný a účinný protiprávny stav - diskrimináciu zamestnancov menších firiem, no nijako neadresovala odstránenie znevýhodnenia na základe počtu odpracovaných mesiacov.

"Stredisko je sklamané z prístupu niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí vo svetle blížiacich sa parlamentných volieb často opomínajú princípy zákazu diskriminácie a na úkor kvality a odbornosti sledujú svoju stranícku agendu," uviedla v stanovisku výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová.

"Je povinnosťou každého voleného zástupcu, aby dbal na dodržiavanie princípov rovnosti a pomáhal odstraňovať diskrimináciu pri tvorbe ďalšej legislatívy," dodala Szabová.

Stredisko sa k predmetnému návrhu novely Zákonníka práce vyjadrilo začiatkom tohto týždňa a upozorňovalo na diskriminačný charakter niektorých opatrení, ktorý sa stále nedarí poslancom odstrániť.

Aj napriek upozorneniam strediska o pretrvávajúcej diskriminácii niektorých opatrení Zákonníka práce poslanci neodstránili diskriminačný stav.