Cigániková kritizuje zákon národniarov o verejnom obstarávaní

Poslankyňa vyzýva prezidentku, aby zákon po schválení v parlamente nepodpísala.

22. okt 2019 o 16:37 TASR

BRATISLAVA. Poslankyňa Národnej rady (NR) Jana Cigániková (SaS) kritizuje návrh zákona o verejnom obstarávaní z dielne koaličnej SNS.

Ten je na programe aktuálnej schôdze. Tvrdí, že pomocou tohto zákona sa súčasná vláda pripravuje na "bezbrehé kradnutie vo veľkom".

Cigániková kritizuje to, že stavebné zákazky do troch miliónov eur pôjdu podľa pravidiel zákaziek s nízkou hodnotou a nebudú sa tak musieť zverejniť ani na nástenku.

Taktiež aj to, že z návrhu vyplýva, že zmluvu bude možné uzatvoriť s jedným z prvých troch uchádzačov, ak bude ponuka maximálne o 20 percent vyššia ako najnižšia ponuka.

"Táto situácia je o to nebezpečnejšia, že sa na to využívajú informácie, ako sa chce vraj pomôcť internátom a nemocniciam," uviedla poslankyňa. Nepáči sa jej aj to, že SNS tento návrh prekladá tesne pre voľbami.

"Chcem podporiť výzvu šéfa Úradu pre verejné obstarávanie, aby prezidentka nepodpísala tento zákon," povedala Cigániková.

Z návrhu zákona o verejnom obstarávaní má byť zriaďovateľom umožnené ísť do výberového konania s tým, že oslovia tri firmy a zvýšiť sa má aj celková suma obstarávania.