Vajcia by mali byť podľa hydinárov v zníženej sadzbe DPH

Vybraným potravinám sa zníži DPH na desať percent.

22. okt 2019 o 12:52 TASR

BRATISLAVA. Vajcia ako základná potravina mali byť zaradené v zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH).

Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár v súvislosti s novelou zákona, ktorou sa znižuje DPH na vybrané potraviny.

Vajcia sa do zoznamu nedostali

ÚHS podľa neho navrhovala už pri prvom zaraďovaní potravín do zníženej sadzby DPH, aby boli v zozname potravín so zníženou sadzbou zaradené popri čerstvom hydinovom mäse aj vajcia.

Súvisiaci článok Na vybrané potraviny sa zníži daň na desať percent Čítajte

"V prvom kole sa to nepodarilo presadiť, rovnako sa vajcia do zoznamu nepodarilo dostať ani v druhom kole," priblížil.

"Myslím si, že vajcia by svojim spôsobom tam tiež patrili, lebo sa zaraďujú medzi základné potraviny, ktoré spotrebiteľ konzumuje každý deň. Určite by pozitívne vnímal, že predajná cena vajec by sa z dôvodu zníženej sadzby DPH znížila," podčiarkol.

"Na druhej strane sa musíme pozrieť tiež na to, aký efekt by to vyvolalo, aké percento zo zníženia DPH by pocítil spotrebiteľ a koľko by zostalo v rámci marže obchodného reťazca," upozornil.

Potraviny s nižšou daňou

Vybraným potravinám sa zníži DPH na 10 %. Zahŕňa to napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a zeleniny mierneho pásma, med či chlieb.

Súvisiaci článok Znížená DPH by mohla platiť aj na zdravé potraviny Čítajte

Novelu zákona o DPH z dielne koaličnej SNS podpísala 4. októbra prezidentka Zuzana Čaputová.

Zníženie DPH na 10 % zahŕňa najmä zdravé potraviny a tie, ktoré sa pestujú na Slovensku.

Týka sa to potravín ako cmar, kyslé mlieko, smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieka a smotany.

Ďalej sú to 100 % ovčia bryndza, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina a ovocie mierneho pásma, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb, hlávkový šalát, uhorky šalátové, nakladačky, strukoviny lúpané, nelúpané, jablká, hrušky, ale aj duly.

Do zoznamu sa zaradil aj prírodný med a rovnako čerstvý chlieb a čerstvé pečivo, rožky, ale za predpokladu, že nebudú pripravené dopečením alebo rozmrazením.

Okruh zúžili

Oproti pôvodnému návrhu národniari zúžili okruh potravín, na ktoré platí nižšia DPH.

Týmto krokom sa znížil dosah opatrenia na štátny rozpočet, ktorý tak predstavuje 65 miliónov eur. Cieľom SNS do budúcnosti však zostáva DPH 10 % na všetky potraviny.