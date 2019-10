Richter zatiaľ nevie, ako stihne navýšiť minimálne dôchodky od januára

Minister hľadá riešenie ako zvýšiť minimálne dôchodky od nového roka.

22. okt 2019 o 11:48 SITA

BRATISLAVA. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter hľadá spolu s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Ľubomírom Vážnym spôsob, ako zabezpečí zvýšenie minimálnych dôchodkov podľa parlamentom schválenej novely zákona o sociálnom poistení už od 1. januára budúceho roka.

Šéf Sociálnej poisťovne totiž ešte pred minulotýždňovým hlasovaním o tejto novele zákona od poslancov za SNS upozornil na to, že novelu zákona nie je možné technicky zrealizovať od začiatku budúceho roka.

"Vecne a technicky to nie je možné, ledva to budeme vedieť zrealizovať od roku 2021," povedal.

Napriek tomu za zvýšenie minimálnych dôchodkov už od začiatku budúceho roka hlasovali minulý štvrtok všetci prítomní poslanci za Smer.



"Stretneme sa a budeme hovoriť, ako sa dá tá vec zabezpečiť, ako to vieme naplniť," uviedol pre agentúru SITA minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Hľadajú spôsob ako zvýšiť dôchodok

Podľa neho sa už dnes dá debatovať len o tom, ako túto novelu zákona zrealizovať.

"Bude sa s tým zaoberať aj dozorná rada, lebo je to vážna vec," povedal Richter ako predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Pripustil, že sa vyššie minimálne penzie vyplatia budúci rok v neskoršom ako januárovom termíne.

"Nárok budú mať automaticky od 1. januára budúceho roka, ak by nejaké technické problémy nedovoľovali, tak by sa od istého obdobia začalo vyplácať, no a spätne by sa doplatili nejaké mesiace," dodal minister.



Na realizáciu novely zákona sa pripravuje aj Sociálna poisťovňa.

"Inú možnosť, ako technicky zabezpečiť realizáciu zákona, nemáme. Analyzujeme potrebné kroky, je ešte predčasné ich zverejňovať," povedal pre agentúru SITA hovorca poisťovne Peter Višváder.

To, že si zvýšenie minimálnych dôchodkov vyžiada dodatočných okolo 150 miliónov eur, podľa neho pre Sociálnu poisťovňu nie je problém.

"Náklady na doplatky pôjdu z kapitoly ministerstva práce a nie z rozpočtu Sociálnej poisťovne. My iba technicky zrealizujeme výplatu," informoval Višváder.

Zmení sa systém výpočtu

Od začiatku budúceho roka sa zmení systém výpočtu minimálneho dôchodku.

Podľa novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za SNS, ktorú minulý týždeň vo štvrtok schválil parlament, sa minimálne dôchodky namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu na Slovensku.

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia tak bude od roku 2020 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

V budúcom roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia dosiahne 334,30 eura.



V tomto roku pritom minimálna penzia pri 30 rokoch dôchodkového poistenia dosahuje 136 % zo sumy životného minima, teda 278,90 eura.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok bude zvyšovať za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.

O rok neskôr

Pôvodne sa mali minimálne penzie naviazať na priemernú mzdu až od 1. januára 2021.

Poslankyňa za SNS Magdaléna Kuciaňová však uspela s pozmeňujúcim návrhom, aby sa nové nastavenie súm minimálnych dôchodkov zaviedlo už od 1. januára budúceho roka.

Poukázala na sociálny aspekt novely zákona z hľadiska osôb, ktoré pracovali pred rokom 1989. "Nie často mohli objektívne ovplyvniť svoju výšku odvodov," zdôraznila.

Poslanec za Smer Ľubomír Vážny, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, pritom ešte pred hlasovaním neúspešne upozornil na to, že novelu zákona nie je možné technicky zrealizovať od začiatku budúceho roka.

"Vecne a technicky to nie je možné, ledva to budeme vedieť zrealizovať od roku 2021," povedal.



Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia.

Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahuje 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura.

Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body.

Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku predstavuje 352,80 eura.