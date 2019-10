Čína sľubuje obmedzenia, napriek tomu dovoz uhlia zrejme zvýši

Analytici očakávajú, že krajina zvýši dovoz o viac ako desať percent.

22. okt 2019 o 11:21 TASR

PEKING. Čína, najväčší dovozca uhlia na svete, zvýši tento rok dovoz pravdepodobne o viac než 10 %. Odhadujú to viacerí analytici a obchodníci na trhu.

Ich prognózy sú tak v rozpore s pôvodnými očakávaniami, podľa ktorých mala Čína udržať dovoz uhlia na minuloročnej úrovni.

Čína zrejme zvýši dovoz uhlia

Odhady tohtoročného rastu dovozu vychádzajú z vývoja za prvých deväť mesiacov.

Od januára do konca septembra sa dovoz uhlia do Číny zvýšil medziročne o 9,5 % na 250,57 milióna ton.

Navyše, ako uviedla spoločnosť Refinitiv, podľa údajov z prístavov a záznamov o pohybe komerčných plavidiel by za tento mesiac malo do čínskych prístavov doraziť minimálne 18,84 milióna ton uhlia.

Keďže Čína okrem toho dováža mesačne z Mongolska a Ruska po zemi približne 7 miliónov ton suroviny, celkovo by dovoz za 10 mesiacov mal dosiahnuť zhruba 276 miliónov ton. V minulom roku doviezla krajina 281,23 milióna ton uhlia.

Podľa niektorých obchodníkov s uhlím v Singapure dovezie ázijská krajina tento rok minimálne 305 miliónov ton.

Analytická a poradenská spoločnosť IHS Markit však očakáva, že Čína by tento rok mohla doviezť až 320 miliónov ton uhlia. Ak by sa tento odhad vyplnil, dovoz by sa tak zvýšil o 13 %.

Uhlie chceli obmedziť

K rastu dovozu dochádza napriek tomu, že Peking prisľúbil obmedzovanie využívania uhlia ako energetickej suroviny, aby tak riešil každoročne sa opakujúce silné znečistenie ovzdušia vo veľkých čínskych mestách.

Minulý rok vláda aj dovoz obmedzila, najmä zásahom do dovozu na konci roka.

"Prioritou vlády v tejto chvíli je podpora ekonomiky. Uvoľnenie dovozu by malo prispieť k udržaniu cien uhlia na prijateľnej úrovni, a tým pomôcť znížiť ceny elektrickej energie, aby sa tak znížili náklady pre čínske podniky," povedal analytik IHS Markit v Pekingu Liou Siao-min.

Podľa niektorých analytikov je však potrebné ešte počkať, keďže stále nie je jasné, ako sa úrady zachovajú v závere roka.

Ako uviedli, situácia na trhu je naďalej veľmi neistá a je potrebné počkať minimálne do konca októbra, aby bolo jasnejšie, ako sa veci vyvinú.