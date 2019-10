Priemerná splatnosť faktúr na Slovensku je 35 dní

Slovensko je v platobnej disciplíne pod európskym priemerom.

22. okt 2019 o 9:53 SITA

BRATISLAVA. Priemerné obdobie splatnosti faktúr je na Slovensku 35 dní. V rámci európskych krajín je to 33 dní.

Najkratšie obdobie splatnosti má Nemecko, a to 23 dní, nasledujú Dánsko s 24 dňami a Rusko, kde je priemerné obdobie splatnosti faktúr 25 dní.

Vyplýva to z reprezentatívnej štúdie s názvom European Payment Practices 2019 od skupiny EOS. V posledných rokoch bolo podľa tejto štúdie zaznamenané skracovanie obdobia úhrady faktúr v Európe.

Kým v roku 2014 to bolo 37 dní, aktuálne už len 33 dní. Slovensko si však v porovnaní s rokom 2018 polepšilo len o jeden deň – z 36 dní na 35 dní.

Aj keď je trend priemerného obdobia splatnosti faktúr naprieč Európou klesajúci, Slovensko dosahuje v rámci tohto ukazovateľa stále vysoké čísla.

"Obdobie splatnosti faktúr je dôležitý ukazovateľ, ktorý napovie, akú mieru dosahuje platobná disciplína v danej krajine. Pokiaľ je toto číslo vysoké, podnikatelia a aj investori si dobre rozmyslia, či so subjektmi v danej krajine uzavrú spoluprácu. Neskoré platby by im totiž vážne skomplikovali situáciu v rámci finančných tokov a mohli by ohroziť ich podnikanie,“ upozorňuje konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.

Prieskum skupiny EOS analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar tohto roka v mene skupiny oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

Spoločnosť EOS Group je medzinárodný poskytovateľ finančných služieb. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S vyše 8 tisíc zamestnancami zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 tisíc zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.