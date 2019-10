Najnovší vývoj okolo 737 MAX môže stáť Boeing ďalšie miliardy

Nevyspytateľnosť systému MCAS mali zamestnanci Boeingu účelovo zatajiť.

21. okt 2019 o 20:30 TASR

NEW YORK. Americký výrobca lietadiel Boeing bude možno musieť vynaložiť ďalšie miliardy dolárov na problém spojený s uzemnením strojov 737 MAX.

Dôvodom sú najnovšie informácie o zavádzajúcich správach zamestnancov firmy úradom počas testovania lietadiel, čo by mohlo viesť k ďalšiemu odkladu návratu strojov 737 MAX do prevádzky.

Boeing o systéme zavádzal

Na základe informácií z konca minulého týždňa zamestnanci Boeingu počas testovacieho letu zavádzali Federálny úrad pre letectvo (FAA) o bezpečnostnom systéme MCAS.

Ten je spájaný s haváriou lietadiel 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air z októbra minulého roka a lietadla rovnakého typu spoločnosti Ethiopian Airlines z marca tohto roka.

Ako ukázala interná komunikácia dvoch zamestnancov Boeingu z roku 2016, systém MCAS sa počas testovania "choval nevyspytateľne".

Hodnota Boeingu klesá

Nové zistenia znamenajú pre Boeing ďalšie skomplikovanie už aj tak zložitej situácie.

Na začiatku pondelkového obchodovania klesla hodnota akcií Boeingu o 2 %, čo je ďalší pokles k 18-percentnému poklesu hodnoty akcií od druhej tragickej havárie lietadla 737 MAX.

Boeing stále pokračuje s výrobou týchto lietadiel, aj keď miernejším tempom, podľa analytikov UBS a Credit Suisse je tu však stále vyššia pravdepodobnosť, že firma produkciu v dôsledku ďalšieho odkladu zastaví.

Ako povedal analytik UBS Myles Walton, podľa analytikov banky rastie riziko, že certifikačný let sa v novembri neuskutoční.

V takom prípade by k návratu 737 MAX do prevádzky do konca roka nedošlo.