Nemecká koalícia schválila zmrazenie nájomného v Berlíne

Ceny zmrazia na päť rokov.

19. okt 2019 o 17:26 TASR

BERLÍN. Nájomné v Berlíne, ktoré v poslednom období výrazne rástlo, je zmrazené na päť rokov. Dohodli sa na tom členovia koaličného výboru po zhruba šesť hodín trvajúcom rokovaní v piatok 18. októbra.

Zákon má zmraziť nájomné približne pre 1,5 milióna bytov postavených pred rokom 2014. Zákon má platiť od začiatku roka 2020 so spätnou účinnosťou k 18. júnu 2019.

Výbor sa okrem zmrazenia výšky nájomného dohodol aj na rôznych ďalších opatreniach. Zákon ešte musia schváliť obidve snemovne parlamentu a berlínsky model môže byť zaujímavý aj pre ďalšie nemecké veľkomestá.

Výbor zamietol jeden z pôvodných návrhov, podľa ktorého bolo možné znížiť nájomné v prípadoch, keď nájomník zaplatí za byt viac než 30 % čistého príjmu. To by totiž znamenalo plošné zasahovanie do existujúcich nájomných zmlúv.

Dôvodom pre zmrazenie nájomného je napätá situácia na bytovom trhu v hlavnom meste Nemecka.

V niektorých štvrtiach totiž bežne zarábajúci ľudia prakticky nemajú šancu získať byt.

Podľa údajov ministerstva stavebníctva sa nájomné v roku 2018 pre voľne dostupné byty v posledných 10 rokoch zdvojnásobilo v priemere na 11,09 eura za štvorcový meter.

Rast nájomného v Berlíne je pritom väčší než kdekoľvek inde v Nemecku, čo vyvoláva v Berlíne búrlivé diskusie.

Jedna občianska iniciatíva dokonca požaduje vyvlastnenie veľkých bytových koncernov.