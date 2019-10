Agentúra Fitch nechala rating Británie otvorený, môže ho znížiť

Brexit bez dohody by podľa agentúry viedol k podstatnému zhoršeniu vyhliadok ekonomiky krajiny.

19. okt 2019 o 14:54 SITA

BRATISLAVA. Medzinárodná ratingová agentúra Fitch ponechala dlhodobý emisný rating (IDR) Veľkej Británie v procese revízie s možnosťou jeho zníženia.

Británia a Európska únia sa vo štvrtok dohodli na zmenách zmluvy o vystúpení Británie z únie, hlavne v súvislosti s mechanizmom, ktorého cieľom je predísť tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom.

Stále však nie je isté, či britský parlament túto dohodu do konca októbra schváli, uviedla agentúra.



Fitch ale dodáva, že nedávna revízia britských hospodárskych údajov naznačuje, že ekonomika krajiny je voči neistote spojenej s brexitom odolnejšia, ako sa doteraz predpokladalo.

Hoci britský hrubý domáci produkt (HDP) v auguste klesol o 0,1 percenta, revízia údajov za jún a júl signalizuje mierne silnejšie HDP za tretí kvartál, ako agentúra pôvodne očakávala.

Za tri mesiace do konca augusta totiž britská ekonomika oproti predošlým trom mesiacom vzrástla o 0,3 percenta. Fitch však varuje, že brexit bez dohody by viedol k podstatnému zhoršeniu vyhliadok ekonomiky a obchodu Veľkej Británie, prinajmenšom v najbližšom období, a podľa analýz agentúry by to rastu HDP krajiny v najbližších 12 až 18 mesiacoch ubralo viac ako 3 percentuálne body.