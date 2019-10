Tesla získala v Číne povolenie na spustenie produkcie

Tesla buduje v Šanghaji závod za dve miliardy dolárov.

17. okt 2019 o 16:01 TASR

ŠANGHAJ. Americký výrobca elektrických áut získal od čínskej vlády povolenie na spustenie výroby v Číne.

Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo priemyslu a informačných technológií.

Podľa ministerstva bola Tesla zaradená na zoznam schválených výrobcov automobilov, ktorý ministerstvo následne zverejnilo.

"To znamená zelenú pre Teslu a jej produkciu v Číne," povedal Ya-le Čhang, šéf poradenskej spoločnosti Automotive Foresight so sídlom v Šanghaji.

Ako dodal, Tesla teraz môže začať s produkciou kedykoľvek. Závod americkej spoločnosti v hodnote dvoch miliárd dolárov (1,81 miliardy eur) v Šanghaji, ktorý firma momentálne stavia, je jej prvým závodom mimo územia USA.

Agentúra Reuters začiatkom októbra informovala, že Tesla plánuje začať s výrobou v Číne do konca mesiaca. Zatiaľ nie je jasné, či sa jej podarí splniť produkčný cieľ, ktorý si do konca roka stanovila. Dôvodom je neistota spojená s objednávkami či dodávateľmi. Firma plánuje do konca roka vyrábať v šanghajskom závode týždenne minimálne 1000 áut Modelu 3.

Závod Tesly je prvým závodom na výrobu áut v Číne, ktorý je v 100-percentnom vlastníctve zahraničnej firmy. Tesla si od neho sľubuje zvýšenie predaja na najväčšom automobilovom trhu sveta a zároveň vyhnutie sa dovozným clám na autá z USA.