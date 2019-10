Poslanci budú o rekreačných poukazoch rokovať opäť v utorok

SNS chce rekreačné poukazy nariadiť aj firmám s menej ako 50 zamestnancami.

17. okt 2019 o 13:44 SITA

BRATISLAVA. Nárok na rekreačný príspevok by mali mať všetci zamestnanci od 1. januára 2021.

Poskytovať ho majú aj zamestnávatelia s menej ako 50 zamestnancami.

Cieľom má byť podpora cestovného ruchu

Rozšírenie povinnosti uhrádzať príspevok na rekreáciu na Slovensku všetkým zamestnancom má zaviesť novela Zákonníka práce na návrh poslancov za Slovenskú národnú stranu (SNS).

Právo na uvedený sociálny benefit by mal mať každý zamestnanec, ktorý má pracovný pomer u zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov, a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Poslanci prerušili rokovanie o tomto bode do utorka 22. októbra do 14:00.

Poslanec Radovan Baláž (SNS) navrhol vylúčiť spomedzi zamestnancov, ktorým patrí príspevok na rekreáciu, zamestnancov, ktorí sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

A to aj vtedy, ak ich pracovný pomer u zamestnávateľa trvá dlhšie ako 24 mesiacov. Zdôvodnil to zmiernením s tým spojených nákladov pre zamestnávateľov.

"Takíto zamestnanci totižto pre zamestnávateľa dlhodobo prácu nevykonávajú a sú dlhodobo oslobodení od práce v dôsledku dôležitej osobnej prekážky v práci na ich strane," uviedol Baláž.

Platnosť rekreačného poukazu by podľa návrhu mala zaniknúť dňom skončenia pracovného pomeru zamestnanca.

"Uvedená úprava zároveň umožní zamestnávateľom úplné alebo čiastočné stornovanie vydaného rekreačného poukazu v prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, čo môže zmierniť náklady zamestnávateľa spojené s poskytovaním príspevku na rekreáciu," poznamenal Baláž.

Oprávnenými výdavkami majú byť aj preukázané výdavky zamestnanca na rodiča, a to aj bez jeho účasti na rekreácii.

"Cieľom tohto opatrenia je podpora domáceho cestovného ruchu a umožnenie rekreácie aj starším osobám zväčša poberajúcim dôchodkové dávky, ktorých deti - zamestnanci sú prínosom pre ekonomiku tohto štátu a ich zamestnávateľov," priblížil Baláž.

Zamestnanec by mal najneskôr do tridsať dní od skončenia rekreácie poskytnúť zamestnávateľovi osobné údaje každej osoby, ktorá sa zúčastnila rekreácie, vrátane jej vzťahu k zamestnancovi.

Tieto úpravy by podľa poslanca mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020.

Rekreačné poukazy na Slovensku

Od začiatku roka 2019 sa rekreačný príspevok vzťahuje iba na zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami.

Podmienkou je pracovný pomer zamestnanca trvajúci najmenej 24 mesiacov, pričom o príspevok je potrebné požiadať.

Ostatní zamestnávatelia môžu, ale nemusia, svojím zamestnancom príspevok na rekreáciu poskytnúť. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok na domácu rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur za rok.

"Zavedenie tohto príspevku okamžite prinieslo očakávaný pozitívny dopad na domáci cestovný ruch, napríklad, v podobe zvýšenia počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach, zlepšení ich ekonomických výsledkov a rozvoji nadväzujúcich služieb," uviedli predkladatelia.

Rovnako prevažne pozitívne sú podľa poslancov za SNS ohlasy tých zamestnancov, ktorí majú u svojho zamestnávateľa nárok na jeho využitie a môžu tak stráviť dovolenku na Slovensku za finančne zvýhodnených podmienok, a to aj so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi.

"Zároveň navrhovatelia zaznamenali záujem o využitie príspevku na rekreáciu aj u tých zamestnancov, ktorým ho ich zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť a vnímajú vzniknutú nerovnosť medzi jednotlivými zamestnancami na základe počtu zamestnávaných zamestnancov ich zamestnávateľom," poznamenali poslanci.

Príspevok na rekreáciu podľa predkladateľov predstavuje vďaka jeho oslobodeniu od daní a odvodov štátom finančne zvýhodnený nástroj na poskytnutie odmeny pre zamestnanca vo forme domácej rekreácie, ktorá zabezpečí regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality života zamestnanca a zároveň podporí rozvoj domáceho cestovného ruchu a domácej ekonomiky.

"Navrhovanou zmenou sa očakáva ďalší rozvoj domáceho cestovného ruchu a nadväzujúcich služieb a zrovnoprávnenie všetkých zamestnancov, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov," dodali poslanci.