Smer zvažuje rozšíriť príspevok pre prvákov aj na vyššie ročníky základných škôl

Predseda Smeru Robert Fico o zámere informoval na tlačovej konferencii v Bratislave.

17. okt 2019 o 10:41 (aktualizované 17. okt 2019 o 11:55) TASR

BRATISLAVA. Vládna strana Smer uvažuje nad tým, či by príspevok na školské potreby, ktorý teraz dostávajú od štátu rodičia na prváčikov základnej školy, mohli dostávať aj rodičia žiakov ďalších ročníkov základných škôl.

Povedal to predseda Smeru Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

V stredu (16. 10.) bolo podľa neho na účty rodičov doručených 100 eur navyše k rodinným prídavkom pre prvákov na základných školách.

"Ide o príspevok, ktorý sme schválili, išlo o návrh z dielne Smeru. Ním sme chceli pomôcť rodičom pri kompenzácii výdavkov spojených s nákupom základných školských potrieb pre prváčikov," poznamenal.

"Netajím sa a poviem, že uvažujeme do budúcnosti o rozšírení tohto príspevku, aby to nebolo iba na prvákov, ktorí nastupujú do základnej školy. Uvažujeme, či by sa to nemohlo dotýkať viacerých ročníkov základnej školy," zdôraznil.

"Rovnako veľmi intenzívne diskutujeme, ako 'pretaviť' vianočný príspevok do 13. dôchodku. Nevylučujem, že s týmto návrhom Smer príde ešte v tomto volebnom období. Považujem to za správne, pretože naši dôchodcovia si 13. dôchodok nepochybne zaslúžia," dodal Fico.