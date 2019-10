Agentúra ELA v Bratislave bude podľa Richtera eurokomisia v malom

Najnovšie stretnutie správnej rady ELA sa uskutoční začiatkom decembra v Bratislave.

17. okt 2019 o 9:58 TASR

BRUSEL. Európsky orgán práce (ELA), čo je celkom nová agentúra EÚ, je potrebná vzhľadom na mobilitu na trhu práce.

Táto celoeurópska ustanovizeň bude slúžiť všetkým občanom Únie.

Upozornil minister práce SR Ján Richter (Smer) po stredajšej (16. 10.) slávnostnej inaugurácii agentúry so sídlom v Bratislave, na pôde Európskej komisie v Bruseli.

Európsky orgán práce

Richter skonštatoval, že Európa ešte nemá skúsenosti s takýmto úradom, ktorý je však potrebný vzhľadom na doterajšiu, ale aj budúcu mobilitu na európskom trhu práce.

"Vždy bude potrebné dávať ľuďom a firmám potrebné informácie a koordinovať viaceré postupy, vzájomne sa informovať, ak niekde vznikne problém v podobe sociálneho či mzdového dumpingu," vysvetlil minister.

Podľa jeho slov bude dôležité, aby o takýchto prípadoch ostatné krajiny EÚ vedeli, aby bola možná prevencia a aby sa rôzne prechmaty neopakovali aj inde.

V tomto duchu je podľa neho ELA "živá" a nie nejaká formálna agentúra, pričom si treba uvedomiť, že sa ju podarilo umiestniť na Slovensko, do srdca Európy, a to už v prvom kole hlasovania na Rade EÚ, čo nebýva zvykom.

"Som presvedčený, že sme ponúkli jednak sídlo, ale aj podmienky, ktoré zodpovedajú predstavám krajín EÚ," dodal.

Spresnil, že čo sa týka personálneho obsadenia, na to má dohľad Európska komisia, podľa bežných náborových procedúr.

Zatiaľ prebehlo šesť výberových konaní, ďalšie budú nasledovať, chce však veriť, že aj v Bratislave sa dodrží úzus, ako pri agentúrach v iných krajinách, že aspoň tretina zamestnancov bude z domáceho prostredia, čo pri 150-člennej agentúre znamená okolo 50 ľudí.

Sídlo ELA okrem iného bude podľa jeho slov plniť aj úlohu prestíže, lebo už teraz mu jeho rezortní kolegovia z iných krajín hovoria, že pri návšteve Slovenska chcú zavítať aj do agentúry.

ELA v Bratislave

Richter zdôraznil, že najnovšie stretnutie správnej rady ELA sa uskutoční začiatkom decembra v Bratislave.

Dovtedy budova sídla prejde poslednými úpravami a bude pripravená na fungovanie.

"Bude to taká menšia kópia Európskej komisie. Každá členská krajina EÚ tam bude mať svoje národné zastúpenie, svoj vlastný sekretariát. To znamená, že do relatívne malej Bratislavy sa sústredí celá EÚ," opísal situáciu minister.

A dodal, že v hlavnom meste SR sa budú konať odborné konferencie a hosťovať budú experti na pracovné právo.

"Je to prestíž a prirodzene to bude mať aj nejaký ten ekonomický prínos," priznal Richter v rozhovore pre TASR.