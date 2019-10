Domácnosti si za plyn zrejme priplatia

Niektorí dodávatelia plynu požiadali o schválenie nových cien za dodávku plynu.

16. okt 2019 o 15:35 SITA

BRATISLAVA. Domácnosti si už onedlho zrejme priplatia aj za zemný plyn.

Niektorí dodávatelia plynu sa obrátili na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s požiadavkou schválenia nových cien za dodávku plynu.

„Úradu bolo doručených sedem návrhov od dodávateľov plynu na zmenu cenových rozhodnutí,“ povedal hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz.

ÚRSO však nateraz nebude konkretizovať podrobnosti o cenovom konaní. „Nikdy vopred nekomentujeme výsledok cenových konaní,“ zdôraznil.

Zmeny by mohli prísť už v novembri

Schválený nový cenový návrh už má spoločnosť Slovakia Energy. Tá by mohla na základe rozhodnutia regulačného úradu meniť svoje ceny plynu pre domácnosti už od 1. novembra tohto roka.

„Spoločnosť postupovala v súlade so zákonom o regulácii a v predstihu požiadala ÚRSO o zmenu maximálnych cien zemného plynu pre zraniteľných odberateľov s možnosťou ich uplatnenia od 1. novembra," povedal riaditeľ predaja Slovakia Energy Jiří Koudela.

To však podľa Koudela neznamená zmenu ceny pre ich zákazníkov. "Rozhodnutie či, prípadne od kedy a v akej miere ceny upravíme, je momentálne predmetom vnútorných analýz,“ pocedal Koudela.

Súčasne dodal, že ak sa rozhodnú ceny v budúcnosti meniť, budú o tom svojich zákazníkov informovať v súlade so zákonom o energetike do 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových cien na svojom webe.



Alternatívny dodávateľ energií nechcel nateraz konkretizovať o koľko im regulátor schválil zvýšenie cien za dodávky plynu pre domácnosti. Koudela však hovorí o približne 4 až 8 percentnom zvýšení cien za plyn.

„Hlavným vstupným parametrom pre stanovenie maximálnych cien na budúci rok je cena plynu na veľkoobchodnom trhu za posledných dvanásť mesiacov pred podaním návrhu na zmenu ceny," povedal Koudela.

V súčasnosti podľa riaditeľa Slovakia Energy ide o medziročný nárast o takmer 10 percent.

Pokiaľ sa podľa Koudela cena ostatných regulovaných položiek, ako napríklad distribúcie nezmení a dodávateľ by naplno premietol tento nárast do svojich cenníkov, celkovo by si domácnosti a malé podniky mohli priplatiť približne 4 až 8 % z celkovej platby za plyn, v závislosti od odbernej tarify.

Návrh podala aj innogy

Nový cenový návrh podala na schválenie regulačnému úradu aj spoločnosť innogy Slovensko.

„Podali sme cenový návrh, cenové konanie ešte nie je ukončené. Predpokladáme, že aj ostatní dodávatelia tiež podali alebo podajú cenové návrhy a že tieto budú u všetkých kopírovať nárast ceny komodity na burze,“ povedala pre agentúru SITA špecialistka komunikácie innogy Slovensko Katarína Šulíková.

Firma očakáva priemerný nárast koncovej ceny za dodávky plynu pre domácnosti do 6 %. „Pre väčšinu zákazníkov v tarifných skupinách D1 a D2 by to malo znamenať niekoľko desiatok centov mesačne navyše,“ dodala Šulíková.



Spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE) taktiež regulačnému úradu zaslala návrh cien plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2020.

„Aktuálne prebieha cenové konanie. Budeme plne rešpektovať rozhodnutie regulátora, ktorý určuje ceny pre zraniteľných odberateľov,“ dodala hovorkyňa SSE Michaela Krivá.

SPP zvažuje ďalší postup

Najväčší dodávateľ plynu, štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), v prípade cien plynu pre domácnosti zvažuje ďalší postup.

„ÚRSO pri stanovení cien za dodávku plynu vychádza z priemernej ceny plynu na burze v Nemecku, ktorá je v sledovanom období mierne vyššia. Vzhľadom na tieto skutočnosti existuje mierny tlak na úpravu regulovaných cien za dodávku plynu na Slovensku od budúceho roka,“ uviedol hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Upozornil pritom, že celkovú cenu za dodávku plynu však, okrem samotnej ceny plynu ako komodity, tvoria aj poplatky za distribúciu a prepravu plynu.

„Tieto poplatky dodávatelia plynu pre koncových zákazníkov nevedia ovplyvniť,“ konštatoval Šebesta.



Spoločnosť ZSE Energia upozornila, že ceny plynu na burze medziročne narástli spolu s celým komoditným mixom. V porovnaní s cenami elektriny na burze, je však nárast nižší.

„Tento vývoj zohľadňujeme aj v cenovom návrhu na úpravu budúcoročných cien, ktorý sme v zmysle príslušnej legislatívy podali na ÚRSO. Cenové konanie ešte prebieha, preto zatiaľ nevieme konkretizovať finálny dopad na zákazníka,“ povedala hovorkyňa ZSE Energia Michaela Dobošová.

Magna zvyšovanie zatiaľ neplánuje

Spoločnosť Magna Energia podľa predbežných kalkulácií neplánuje zvyšovať ceny plynu pre domácnosti.

„Keďže je náš komerčný cenník pre domácnosti znížený voči maximálnym cenám stanoveným ÚRSO, je možnosť primerane upraviť ceny nahor aj bez nutnosti úpravy cenového stropu," povedal manažér Magna Energia Martin Semrič.

Táto úprava však podľa Semriča nastane len pri zmene cenníka dominantného dodávateľa. Dodal, že portfólio aktuálnych odberateľov majú plne nakúpené.

„V prípade nových zákazníkov vieme komoditu dokúpiť za trhové ceny, ktoré sú aktuálne nižšie ako cena, ktorá vstupuje do vzorca z cenového rozhodnutia,“ dodal Semrič.

Ceny narástli na svetových burzách

Všetci oslovení dodávatelia sa zhodli, že za zvyšovaním cien plynu pre domácnosti či malé podniky treba hľadať nárast cien plynu na svetových trhoch. Hlavne v druhej polovici minulého roka.

Cena plynu sa vypočítava z aritmetického priemeru denných cien zverejnených burzou za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá cenový návrh.

Hovorkyňa stredoslovenských energetikov Michaela Krivá tvrdí, že za obdobie od 1. septembra minulého roka do konca augusta tohto roka bola priemerná cena plynu na trhoch na úrovni 21,096 eur za megawatthodinu.

Medziročný nárast tak predstavuje necelých 8 %.



Regulačný úrad zatiaľ nechce konkretizovať o koľko by ceny plynu pre domácnosti mohli vzrásť.

„Isté je, že úrad v maximálnej možnej miere využije všetky regulačné nástroje, ktoré mu dáva zákon, aby pre domácnosti zabezpečil optimálne a primerané ceny plynu," povedal Igaz.

Ceny musia byť zároveň podľa Igaza spravodlivé aj pre dodávateľov, ktorým však úrad v cenových konaniach uzná iba skutočne oprávnené požiadavky v zmysle zákona.



Ceny plynu pre domácnosti sa naposledy zvyšovali začiatkom tohto roka, a to v priemere o 5,7 %.