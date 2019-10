Úrad pre obstarávanie hľadá dodávateľa na svoj IT projekt

Úrad spúšťa prípravné trhové konzultácie.

16. okt 2019 o 14:18 TASR

BRATISLAVA. Realizácia IT projektu Systém verejného obstarávania (SVO) sa posúva do ďalšej fázy.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) spúšťa 28. októbra prípravné trhové konzultácie, do ktorých pozýva záujemcov o zapojenie sa do súťaže o dodávateľa IT projektu.

Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková s tým, že tento projekt by mal výrazne prispieť k reforme verejného obstarávania na Slovensku.

Úrad chce ísť príkladom

"Aj v náročnej súťaži na dodávateľa IT systémov chceme ísť príkladom. Súťaž dôsledne pripravujeme, prípravnej fáze sme venovali niekoľko mesiacov, postupujeme v nej transparentne a riadime sa aj pripomienkami odborníkov z tretieho sektora. Naším cieľom je otvoriť tak zložitú a špecifickú súťaž celému trhu," skonštatoval predseda úradu Miroslav Hlivák.

Senior expert z občianskeho združenia Slovensko.Digital Peter Kulich verí, že predbežná trhová konzultácia na trhu zarezonuje, že sa na nej firmy zúčastnia a že jej predmetom budú dôležité aspekty projektu, ako cena, identifikácia potenciálnych rizík či zvolenie vhodných technológií.

"Čo by bolo určite dobré, keby boli v rámci tých konzultácií dopytované aj podmienky účasti pripravovaného verejného obstarávania na SVO, to znamená zistiť spätnú väzbu od subjektov, čo považujú za diskriminačné alebo ťažko splniteľné a čo by mohlo obmedzovať ich účasť," dodal Kulich.

Predseda úradu priblížil, že záujemcom o prípravné trhové konzultácie budú k dispozícii rozsiahle podklady na konzultácie.

Verí, že to prispeje ku kvalitnému výsledku samotných konzultácií, na základe čoho sa skvalitní ďalší postup v transparentnej súťaži.

Prepojenie systémov

SVO má prepojiť dáta zo všetkých existujúcich systémov elektronického verejného obstarávania, keďže na Slovensku ich prevádzkujú aj súkromné spoločnosti.

"Prepojenie dát nám pomôže napríklad lepšie odhaľovať nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní, ako aj posilňovať preventívnu činnosť úradu. Systém tiež bude pomáhať tým, ktorí sú menej znalí zákona o verejnom obstarávaní, napríklad starostom malých obcí," poznamenal Hlivák.

Tento systém ich pri navolení vstupných hodnôt prevedie procesom verejného obstarávania, čím sa môže znížiť chybovosť v procesoch verejného obstarávania.

Na príprave projektu a definovaní technických a funkčných požiadaviek informačného systému pracuje projektový tím vrátane interných zamestnancov úradu, ako aj externých subjektov od júna 2018.

Projekt bude financovaný z prostriedkov operačného programu Integrovaná infraštruktúra a jeho nasadenie sa predpokladá v roku 2022.