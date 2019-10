Tržby firmy Huawei posilnili aj napriek americkým sankciám

Od začiatku roka do konca septembra tržby firmy stúpli o 24,4 percenta.

16. okt 2019 o 12:46 SITA

PEKING. Čínsky technologický gigant Huawei za január až september dosiahol dvojciferný rast tržieb napriek americkým sankciám voči tejto firme, ktoré ohrozujú jej podnikanie v produkcii smartfónov a zariadení pre telekomunikačné siete.

Spoločnosť Huawei Technologies Ltd. v stredu informovala, že od začiatku roka do konca septembra jej tržby stúpli o 24,4 percenta na sumu 610,8 mld. jüanov (CNY).

Tempo rastu tržieb firmy sa tak zrýchlilo, keďže v prvom polroku posilnili o 23,2 percenta.



Predaj smartfónov Huawei v prvých troch kvartáloch tohto roka sa medziročne zväčšil o 26 percent na 185 mil. kusov.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorej firma Huawei predstavuje bezpečnostné riziko, však v máji obmedzila dodávky amerických technológií a súčiastok tejto spoločnosti.

Podľa analytikov by to mohlo ohroziť postavenie firmy ako druhého najväčšieho globálneho dodávateľa smartfónov a predbehnúť by ju mohol juhokórejský Samsung.



(1 EUR = 7,7943 CNY)