SNS navrhne systém podpory výstavby podnikových bytov

16. okt 2019 o 12:23 TASR

BRATISLAVA. Koaličná Slovenská národná strana (SNS) navrhne systém podpory výstavby podnikových bytov.

Uviedol to vo vyhlásení po spoločnom rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) predseda národniarov Andrej Danko.

"V diskusii sme sa osobitne venovali podnikovým bytom. SNS navrhla systém investícií do bytov zrýchleným odpisovaním - šesť rokov, s výmerou 100 metrov štvorcových, so zvýhodnením daní pre takéto byty," priblížil myšlienku šéf Národnej rady.

"Dnes sme sa s KOZ dohodli, že oni vypracujú ešte legislatívne doplnenie (myšlienky) podnikových bytov tak, aby sa to týkalo aj štátnych zamestnancov a aby sme daňové zvýhodnenie vedeli preniesť aj do motivácie investovať do podnikových bytov, osobitne v štátnej sfére," dodal Danko.

Pripomenul zároveň opatrenia, ktoré jeho strana počas volebného obdobia presadila v prospech zamestnancov a dôchodcov.

KOZ pri návrhoch sociálnych zákonov, ktoré sa prerokovávajú v parlamente, môže podľa Danka rátať s podporou od SNS.

Podľa prezidenta KOZ Mariána Magdoška odborári doteraz z politických strán spolupracovali len so stranou Smer-SD, pretože nemali ponuku od inej strany.

"Prišla (teraz) požiadavka (na spoluprácu) aj od SNS. Diskutujeme o programových prienikoch, jednak do budúcna, ale diskutujeme aj o aktuálnej situácii," priblížil Magdoško.

"Prioritami pre nás zostávajú právne, sociálne a ekonomické záujmy zamestnancov, ako aj daňová reforma, dôchodky a program aktívneho starnutia," dodal na brífingu prezident KOZ.