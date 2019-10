Talianska vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

Cieľom je udržať schodok stabilný a zredukovať dane pre ľudí s nižšími príjmami a obmedziť daňové úniky.

16. okt 2019 o 11:11 TASR

RÍM. Taliansky kabinet schválil návrh rozpočtu na rok 2020, ktorého cieľom je udržať schodok stabilný a zároveň zredukovať dane pre ľudí s nižšími príjmami a obmedziť daňové úniky. Tým sa odstráni prvá dôležitá prekážka spolupráce novej dvojmesačnej koalície v krajine.

Premiér Giuseppe Conte po zasadaní vlády, ktoré sa natiahlo až do skorých ranných hodín v stredu, uviedol, že kabinet dosiahol svoj cieľ.

Tým je návrh rozpočtu, ktorý zabráni automatickému zvýšeniu dane z pridanej hodnoty (DPH), čomu chceli obe koaličné strany Hnutie piatich hviezd aj Demokratická strana zabrániť za každú cenu.

"Rozpočet je expanzívny," povedal Conte. "Podarilo sa nám zabrániť nárastu DPH a uskutočniť rôzne body vládneho programu."

Taliani chcú udržať stabilný deficit

Talianska vláda počíta s udržaním rozpočtového deficitu na tohoročnej úrovni 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Európska komisia sa pritom dohodla s predchádzajúcou talianskou vládou na deficite na úrovni 2,1 % HDP.

Návrh novej vlády kontrastuje s návrhom minuloročného rozpočtu vtedajšej koalície Hnutia a Ligy Severu, ktorá chcela výrazne zvýšiť deficit, za čo sa dostala do sporu s Bruselom a vystrašila finančné trhy.

Rímu hrozil trest za porušenie fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ), ale nakoniec sa dohodol s Úniou na kompromise.

Všetky podrobnosti nového rozpočtu, ktorý bude zaslaný do Bruselu, aby ho Komisia preskúmala, neboli zverejnené.

Očakáva sa však, že zahŕňa zníženie daní pre Talianov s nízkymi príjmami v hodnote 3 miliárd eur, pričom túto stratu má vykompenzovať zvýšenie príjmov z boja proti daňovým podvodom v rovnakej hodnote 3 miliardy eur.

Časť opatrení proti daňovým únikom sa sústredí na politiku motivácie Talianov, aby uprednostnili elektronické platby pred platbami hotovosťou.

Opatrenia na ochranu životného prostredia

Návrh rozpočtu zahŕňa aj fiškálne opatrenia na ochranu životného prostredia.

Počíta tiež so zrušením prudkého nárastu DPH v hodnote 23 miliárd eur, ktorý mal nadobudnúť účinnosť v januári, ale koalícia sa obáva, by to tlačilo už stagnujúcu taliansku ekonomiku do recesie.

Ministerka hospodárstva Laura Castelliová nazvala rozpočtový plán "dobrým výsledkom". V e-mailovom vyhlásení uviedla, že "ide o expanzívny rozpočet na podporu rastu" a dodala, že debata medzi koaličnými stranami bola "zdravá".

Počas príprav na zasadnutie vlády došlo k určitému napätiu medzi oboma stranami v súvislosti s možnými úpravami dôchodkovej reformy, ktorú zaviedla minulá talianska vláda.

Rozpočtový plán teraz vláda predloží hornej a dolnej komore parlamentu, aby ho zákonodarcovia preskúmali pred tým, ako o ňom budú hlasovať do konca roka.