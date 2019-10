Ministerstvo hospodárstva považuje návrh rozpočtu za racionálny

Oproti minuloročnému rozpočtu je nižší o 120 miliónov eur.

15. okt 2019 o 16:29 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva považuje návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila v pondelok vláda, za výsledok racionálneho prístupu pri rokovaní s rezortom financií.

"V porovnaní s minulým rokom bude síce rozpočet nižší, ale pri zachovaní základných priorít rezortu.

Ide predovšetkým o podporu investícií, a aj pre budúci rok sa ministerstvu hospodárstva podarilo zachovať finančné kompenzácie cien elektriny pre energeticky náročné podniky,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca rezortu Maroš Stano.

Európska únia znížila výdavky

Ministerstvo hospodárstva by malo na budúci rok hospodáriť so sumou 309 miliónov eur. Oproti rozpočtu schválenému na rok 2019 je to menej o 120 miliónov eur.

Dôvodom je zníženie výdavkov Európskej únie a spolufinancovania, teda Operačného programu Výskum a inovácie, ktoré sú na rok 2020 rozpočtované iba v sume 83 miliónov eur.

Rozpočtové zdroje kapitoly sú totiž navrhované vo výške 226 miliónov eur, čo v zásade zachováva úroveň schváleného rozpočtu na tento rok.

Bežné transfery v sume 125 miliónov eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o asi 1 milión eur, a to najmä z dôvodu zvýšených výdavkov na podporu útlmu rudného baníctva.

V rámci bežných transferov sú výdavky smerované najmä na podporu zníženia koncových cien elektriny pre podniky, transfer pre Národný jadrový fond z odvodov od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výdavky na administráciu projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ako aj podporu útlmu uhoľného baníctva.

Kapitálové výdavky na úrovni 64,5 milióna eur klesajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o takmer 8 percent.

"Výdavky sú ovplyvnené aktuálnym vývojom čerpania a požiadavkami na výdavky na investičné projekty vrátane rozpočtovania výdavkov na podporu investície Jaguar Land Rover," uvádza sa v materiáli.

Situáciu ovplyvnila valorizácia platov

Do podpory investičných projektov a regionálneho rozvoja sú na rok 2020 rozpočtované výdavky v sume 56,2 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je to o takmer 6 miliónov eur menej.

V rámci uvedenej oblasti sa rozpočtujú výdavky na podporu investície Jaguar Land Rover a výdavky pre SARIO v sume 3,71 milióna eur, ktoré sú určené na plnenie stanovených strategických cieľov agentúry pre zvýšenie investičnej atraktívnosti Slovenska.

Na podporu podnikania by malo ísť 4,4 milióna eur, čo je približne rovnaká úroveň ako v tomto roku. Prostriedky pôjdu na podporu startupov, administráciu podporných schém a programov, ako aj znižovanie administratívneho bremena.

Výdavky na administratívu v sume 47,7 milióna eur sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 vyššie o takmer 7 percent. Tento vývoj ovplyvnilo najmä premietnutie valorizácie platov zamestnancov pri súčasnom poklese kapitálových výdavkov na hospodársku mobilizáciu.

Výdavky v tejto oblasti sú na rok 2020 smerované tiež na informačné technológie, rekonštrukciu budovy ministerstva, ako aj programy európskej územnej spolupráce.

Samotné osobné výdavky sú rozpočtované v sume 20,3 milióna eur a oproti schválenému rozpočtu na tento rok rastú z dôvodu valorizácie platov o 22 percent.