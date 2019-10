Poľnohospodári chcú, aby boli peniaze na pozemkové úpravy v rozpočte viazané

Financie sú vo Všeobecnej pokladničnej správe.

15. okt 2019 o 15:07 TASR

BRATISLAVA. Na pozemkové úpravy je v štátnom rozpočte na budúci rok vyčlenených 10 miliónov eur vo Všeobecnej pokladničnej správe.

Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Poľnohospodári podľa neho však chcú, aby táto suma bola v štátnom rozpočte viazaná na spomínaný účel.

Na pozemkové úpravy určili desať miliónov eur

"Podľa našich informácií vo Všeobecnej pokladničnej správe, teda v tzv. rezerve ministerstva financií, je 10 miliónov eur určených na pozemkové úpravy na budúci rok.

My tých 10 miliónov eur ako pôdohospodári a potravinári považujeme za dostatočných na rozbehnutie prvého roka pozemkových úprav," oznámil.

"Zatiaľ tam máme 10 miliónov eur, ale jedným dychom dodávame, že sú vo Všeobecnej pokladničnej správe. Je to teda také vágne, je to tam, môže to tam byť, nemusí to tam byť.

Navrhujeme preto, aby boli exaktne viazané na pozemkové úpravy," podčiarkol Macho.

Hrubý dlh by mal klesať

Pripomenul, že predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) deklarovali, že každý rok od budúceho roku bude na pozemkové úpravy zo štátneho rozpočtu vyčlenených 30 miliónov eur.

Vláda schválila v pondelok návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku by mal byť 0,49 percenta HDP.

Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 percenta HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo.

Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 percenta HDP.