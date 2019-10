Vyrovnaný rozpočet podľa Pellegriniho nemôže byť fetiš. Nechce škrtať na ľuďoch

Pri rozpočte balansujeme na hrane, priznal minister financií Kamenický.

14. okt 2019

BRATISLAVA. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) priznal, že zostavovanie zákona roka nebola jednoduchá záležitosť. "Ide o druhý predvolebný rozpočet a na rozdiel od roku 2016 bude potrebná dohoda troch koaličných strán," podotkol Kamenický.

Návrh rozpočtu je nastavený na maximálnom možnom limite, ktorý povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách.

"Balansujeme na hrane. Na tento rok sme mali plánovaný vyrovnaný rozpočet, ale deficit 0,68 percenta HDP je historicky najnižší deficit. Dlh je pod dolným sankčným pásmom zákona o rozpočtovej zodpovednosti, stále si držíme zdravé verejné financie," uviedol Kamenický.

Vláda by na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia mala prijať dodatočné opatrenia. Minister uviedol, že vidí obrovský priestor v úsporách. Útvar hodnoty za peniaze identifikoval úspory v rezortoch v objeme okolo 750 miliónov eur, zatiaľ sa podarilo zrealizovať opatrenia za 118 miliónov eur.

Kamenický uviedol, že napríklad je aktívne ministerstvo životného prostredia, ale aj rezort dopravy. Podľa ministra sa treba "sústrediť na hľadanie vnútorných rezerv a efektívne využívanie zdrojov". Ďalším spôsobom by podľa ministra mohol byť boj proti daňovým únikom, sľubuje si veľa aj od zavedenia eKasy.

Návrh rozpočtu počíta s viacerými opatreniami, napríklad znížením nezdaniteľnej časti základu, znížením DPH na potraviny, znížením dane z príjmu pre firmy s obratom do 100-tisíc eur, na výdavkovej strane je zase napríklad veľkou položkou valorizácia platov úradníkov, policajtov, hasičov i učiteľov.

Opatrenia, ktoré by mal schváliť parlament, by mali byť financované z rezervy v objeme 250 miliónov eur. "Európska komisia nemá spravenú jesennú prognózu a bude dôležité, ako táto prognóza dopadne. Zhoršuje sa celková nálada v Európe, nevieme, aký bude vplyv brexitu a zhoršenie celkovej nálady v Nemecku. Môžu ovplyvniť toto hodnotenie. Komunikujeme s Komisiou," podotkol Kamenický.

Predtým, ako pôjde návrh rozpočtu do parlamentu, bude sa diskutovať o zvýšení spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Kamenický upozornil na to, že každý zákon, ktorý prešiel vládou, sa musí zakomponovať do rozpočtu.

Je to kompromis, hovorí premiér

Premiér Peter Pellegrini (Smer) vyhlásil, že vláda schválila kompromisný rozpočet. Povedal aj, že sa pustila do auditov. Štát podľa premiéra nebude nikdy šetriť na ľuďoch. Rozpočet reaguje na spomalenie ekonomiky, garantuje sociálne istoty občanov a snaží sa šetriť na svojom vlastnom chode.

Návrh rozpočtu V návrhu rozpočtu počíta rezort financií s deficitom v tomto roku na úrovni 0,68 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda tak nedosiahne plánované vyrovnané hospodárenie. V budúcom roku by mal schodok pretrvať, ale klesnúť na 0,49 percenta HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 percenta HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p.b.) HDP. Na konci plánované horizontu tak verejné financie očakávajú hrubý dlh na úrovni 44,8 percenta HDP.

Premiér tiež podotkol, že "vyrovnaný rozpočet nemôže byť fetiš a vláda nebude škrtať na ľuďoch, dlh navyše klesá".

"Ak by som ho mal stručne nazvať, ide o kompromisný rozpočet, ale so silným sociálnym akcentom. Slovensko musí byť sociálnym štátom, v ktorom musí mať istotu, že ak sa dostane do krízovej situácie, štát mu pomôže," vyhlásil premiér.

Tiež uviedol, že návrh rozpočtu reaguje na vonkajšie ekonomické a politické prostredie. "Reaguje aj na domáce priority, akými sú zdravotníctvo, školstvo a sociálna oblasť," doplnil Pellegrini.

Upozornil na to, že Slovensko má 11. najnižší verejný dlh a návrh rozpočtu počíta s jeho postupným znižovaním. "Kompromis vychádza z toho, že napriek spomaleniu ekonomiky nemienime škrtať na starších občanoch, mladých, rodinách. Naopak, rezervy sa hľadajú v správe štátu, nákladoch na jeho prevádzku," podotkol Pellegrini.

Aj napriek tomu, že Slovensko čaká zhoršenie ekonomickej situácie, obsahuje všetky základné opatrenia, ktoré boli dohodnuté. "Počítame s navyšovaním platov učiteľov, výdavky pre zdravotníctvo budú rásť, rozpočet počíta so zvýšením minimálnej mzdy, aj s výrazným zvýšením rodičovského príspevku, peňažných príspevkov na opatrovanie," vymenoval premiér.

Zároveň je presvedčený, že v parlamente "prevládne zdravý rozum a záujmy Slovenskej republiky" a plénum schváli návrh rozpočtu.

Vláda podľa OĽaNO klame

Vláda aj v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 klame, uviedol v reakcii na návrh, o ktorom v pondelok popoludní rozhodoval vládny kabinet, opozičný poslanec Národnej rady (NR) Slovenskej republiky Eduard Heger (OĽaNO).

Avizoval, že k rozpočtu hnutie plánuje iniciovať zvolanie mimoriadneho finančného výboru parlamentu.

"Na klamstvá v rozpočte sme poukazovali už počas roka. Vidieť to aj pri predloženom návrhu na rok 2020. Vláda rozpočet tajila do poslednej chvíle, do dnes, kedy má byť prerokovaný na vláde. Nikto iný k nemu nemal prístup, čo evokuje, že tento rozpočet má v sebe veľa pochybných údajov," kritizoval.

Klamstvá sa podľa neho udiali v troch rokoch. "Prvý rok je deficit za minulý rok, o ktorom sa nás snažila vláda presvedčiť, že dosiahla deficit 0,7 percenta. V návrhu tohtoročného rozpočtu však vidíme, že vlaňajší deficit je výrazne vyšší, je rádovo jedno percento, jedna miliarda eur. My sme na to poukazovali už na jar, v apríli, keď Eurostat Slovensku vytkol, že v ňom vláda klame," pripomínal Heger.

Ďalším klamstvom je podľa neho tohtoročný deficit, ktorý mal byť vyrovnaný. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) pred niekoľkými týždňami priznal, že rozpočet za rok 2019 vyrovnaný nebude, pretože bol zostavený ako nereálny.

Klamstvom je podľa Hegera aj rozpočet štátu na rok 2020. "Vláda si nakreslila rozpočet s deficitom vo výške 0,5 percenta HDP. Bývalý minister financií a terajší guvernér centrálnej banky pred týždňom vydal prognózu, že deficit bude na úrovni 1,5 percenta HDP. Vláda si dovolí do parlamentu poslať návrh rozpočtu s deficitom menším o 1 percentuálneho bodu.

Vláda teda jednoznačne klame aj v tomto rozpočte, pretože vie, že budúcoročný rozpočet je tiež nerealistický a že ho vzhľadom na voľby nebude asi sama spravovať, lebo príde nová vláda," poznamenal.

Koalícia PS - Spolu hovorí o fikcii

Koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu označila rozpočet na rok 2020, ktorý v pondelok predložila vláda premiéra Petra Pellegriniho (Smer), za fiktívny.

Podľa predsedu strany Spolu Miroslava Beblavého štát hospodári zle a pomáha si kreatívnym rozpočtovaním, ktoré môže Slovensko zaradiť do klubu nezodpovedných krajín EÚ.

Beblavý pripomenul, že Slovensko malo mať v tomto roku vyrovnaný rozpočet, no podľa analytikov bude štát bez dodatočných opatrení pravdepodobne hospodáriť s deficitom viac ako jedno percento HDP.

"Aj rozpočet na rok 2020 je fiktívny. Nemá ani hodnotu papiera, na ktorom je vytlačený. V oblasti verejných financií sa vláda správa ako vždy, keď treba niečo riešiť. Veľa rečí, žiadne výsledky," zhodnotil Beblavý.

Vláda podľa neho nepripravila krajinu na výzvy, akými sú starnutie obyvateľstva, robotizácia alebo klimatická kríza. Upozornil tiež na investičný dlh v nemocniciach, školách, škôlkach, infraštruktúre či zariadeniach pre seniorov.

Podľa finančného experta koalície PS-Spolu Jána Remetu nedodržanie vyrovnaného rozpočtu a pokračovanie deficitného hospodárenia štátu nie je dôsledkom horšieho vývoja ekonomiky, ale dôsledok vedomého nadhodnocovania príjmov, podhodnocovania výdavkov a predvolebného rozdávania peňazí.

Predložený rozpočet je podľa Remetu na hrane záväzných pravidiel EÚ. "Pochybné čísla nás môžu ľahko zaradiť do klubu rozpočtovo nezodpovedných krajín EÚ. Rozpočtová blamáž nás minula o chlp už minulý rok. Aj preto vláda narýchlo schvaľovala vyrovnaný rozpočet, ktorý nedodržala," dodal.

Koalícia PS-Spolu uviedla, že sa hlási k plneniu existujúcich fiškálnych pravidiel a podporuje zavedenie výdavkového stropu v podobe limitu výdavkov verejnej správy.

Kalavská je spokojná

V rámci kontextu dnešných dní a toho, koľko financií je k dispozícii, je ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s rozpočtom na rok 2020 spokojná.

"Minister financií dnes povedal, že výhercami tohto rozpočtu sú ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce a sociálnych vecí," uviedla Kalavská. Ako povedala, rezort stále tlačí pred sebou dlhy nemocníc, investičný dlh a bol niekoľko rokov dlhodobo podfinancovaný. "Či bude treba dofinancovanie v tomto roku uvidíme, tento rozpočet by mal vykryť všetky legislatívne nároky na rok 2020. Avšak uvidíme, čo ešte bude vládou prijaté, s čím by náhodu tento rozpočet nepočítal," konštatovala šéfka rezortu.

Ako uviedla Kalavská, ministerstvo financií chce vidieť reformu ústavnej zdravotnej starostlivosti. "Nehovorím, že finančných prostriedkov je úplne veľa, ale každý, kto dáva peniaze, chce vidieť, čo za tie peniaze má," povedala ministerka. Merateľným ukazovateľom podľa nej môže byť znížený počet odvrátiteľných úmrtí. Ako uviedla, nestačí len úprava "znamienka krásy", musí prísť trvalá reforma, aby sme to o niekoľko rokov mohli pocítiť na zlepšení jednotlivých parametrov.

Ako ministerka povedala, rezort ide plniť už druhú revíziu výdavkov, kým niektoré ministerstvá sú len na začiatku prvej revízie výdavkov. "Každý hovorí, že ministerstvo zdravotníctva je dlhodobo podfinancované. Každý od nás chce, aby som niekde ušetrila peniaze, na druhej strane chce každý lieky bez doplatku, nemocnice v najmenšej dedine. To sa všetko nedá v rámci verejného zdravotného poistenia dať. Ak všetkým vyhoviem, negarantujem, že budeme v parametroch kvality lepší," konštatovala Kalavská. Prostriedky sa podľa ministerky musia zvyšovať do zdravotníctva pravidelne, avšak ministerstvo musí mať nad tými prostriedkami kontrolu, musí mať parametre kvality, ktoré je potrebné zohľadniť v zmluvách s poisťovňami.