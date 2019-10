Za horším deficitom v tomto roku sú nadhodnotené príjmy v rozpočete, hovorí Šramko

Situácia v roku 2020 bude podľa šéfa rozpočtovej rady odlišná.

14. okt 2019 o 16:46 TASR

BRATISLAVA. Za horším hospodárením štátu v tomto roku nie je makroekonomický vývoj, ale nadhodnotené príjmy v rozpočte. Presvedčený je o tom predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Podľa návrhu rozpočtu z dielne rezortu financií by mal totiž deficit dosiahnuť v tomto roku 0,68 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku má byť na úrovni 0,49 percenta HDP.

"Veľká časť z celkovej odchýlky v roku 2019 vo výške 1,1 miliardy eur je spôsobená nadhodnotenými nedaňovými príjmami, schválením daňových príjmov na základe prijatej legislatívy, ktorá bola zrušená alebo nerealizovaná. Rada každoročne od svojho vzniku vo svojich hodnoteniach poukazovala na to, že rozpočet opakovane nadhodnocuje nedaňové príjmy a podhodnocuje výdavky samospráv a zdravotníctva. Za horším deficitom v roku 2019 nie je teda horší makroekonomický vývoj," skonštatoval pre TASR Šramko.

Situácia v roku 2020 bude podľa neho odlišná. "V porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2019 až 2021 došlo v roku 2020 k výpadku daňových príjmov v sume jednej miliardy eur. Nie je to však jediný dôvod. Je potrebné vziať do úvahy aj opatrenia schválené vládou alebo parlamentom, ktorých negatívny vplyv na rozpočet dosahuje úrovne okolo 500 miliónov eur," vyčíslil Šramko.

Rast slovenskej ekonomiky síce spomalil, ale podľa rozpočtovej rady stále zažíva lepšie obdobie. Vláda by mala lepšie ekonomické časy podľa Šramka využiť na ozdravenie verejných financií.

"Využívame plnú kapacitu dostupných zdrojov, a tak to ministerstvo financií predpokladá až do roku 2022. Je preto na zamyslenie, prečo počas tohto štandardného ekonomického obdobia ministerstvo financií očakáva prehlbovanie deficitu až nad jedno percento HDP do roku 2022. Nemalo by sa to diať. Ukazuje to však na to, ako citlivé sú verejné financie na ekonomický vývoj. Preto je dobré využívať veľmi dobré obdobia na čo najrýchlejšie ozdravenie verejných financií," myslí si Šramko.