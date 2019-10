Britská vláda chce posilniť právomoci na blokovanie prevzatia dôležitých firiem

Plánuje zasahovať do všetkých transakcií, ktoré budú rizikom pre národnú bezpečnosť.

14. okt 2019 o 18:19 TASR

LONDÝN. Británia plánuje posilniť svoje právomoci na zablokovanie alebo zasahovanie do predaja akejkoľvek domácej spoločnosti firme zo zahraničia, ak by to mohlo ovplyvniť národnú bezpečnosť. Uvádza sa to v programe vlády, ktorý prezentovala kráľovná.

V súčasnosti môže štát intervenovať v prípade, že sa firma zo zahraničia chystá prevziať britskú spoločnosť, ktorá zohráva dôležitú úlohu v oblasti národnej bezpečnosti, poskytovania plurality médií alebo stability finančného systému.

Vláda však v rámci novej legislatívy plánuje zasahovať do transakcií akejkoľvek veľkosti v akomkoľvek odvetví, ak by mohli predstavovať riziko pre národnú bezpečnosť.

V rámci tohto plánu sa zavedie systém oznamovania, ktorý umožní podnikom upozorniť vládu, že transakcia nesie so sebou potenciálne bezpečnostné problémy.

Vláda potom bude môcť k transakcii pridať podmienky, zablokovať ju alebo zaviesť sankcie. Spoločnosti sa budú môcť odvolať.

Tento krok je navrhnutý tak, aby riešil bezpečnostné riziká bez ohľadu na to, kde sa vyskytnú. A odráža skutočnosť, že malá spoločnosť so skúsenosťami v kybernetickom priemysle by mohla byť rovnako dôležitá ako veľká firma v oblasti obrany.

Britská ekonomika patrí medzi najotvorenejšie na svete, požaduje však dôkladné preskúmanie vplyvu určitých dohôd. Úrady v krajine v súčasnosti skúmajú akvizíciu satelitnej skupiny Inmarsat a obrannej spoločnosti Cobham.

A hoci premiér Boris Johnson nemá väčšinu na to, aby v parlamente prijímal návrhy zákonov, nové právne predpisy naznačujú, ako sa bude jeho strana snažiť vládnuť.