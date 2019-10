Zamestnávatelia odmietli návrh rozpočtu, odborári ho odsúhlasili

Proces prípravy výstavby by sa mal zjednodušiť. Rozhodovanie v tomto procese by už nemalo byť dvojzložkové. Stačiť bude stavebný súhlas, ktorým stavebný úrad súhlasí so stavebným zámerom. Zároveň by sa malo posilniť postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe. Počíta s tým návrh zákona o výstavbe, teda stavebný zákon, ktorý na pondelkovom rokovaní prerokovala a odobrila s pripomienkami tripartita. "Bude na vláde, aký ďalší legislatívny postup zvolí," skonštatoval po stretnutí sociálnych partnerov minister práce Ján Richter. Týka sa to podľa jeho slov aj návrhu zákona o územnom plánovaní. Tieto návrhy budú možno podľa Richtera pripravené pre budúcu vládu.