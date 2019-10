UniCredit chce zaviesť negatívne úroky na vklady nad milión eur

Banka chce ako prvá v Taliansku preniesť negatívne úroky na bohatých súkromných klientov.

14. okt 2019 o 11:46 TASR

MILÁNO. UniCredit chce ako prvá banka v Taliansku preniesť negatívne úroky na bohatých súkromných klientov. Dotkne sa to však len zákazníkov s vkladmi nad jeden milión eur, uviedol hovorca banky pre taliansku tlačovú agentúru ANSA.

"Zákazníkom s vkladmi nad jeden milión eur ponúkneme investície v peňažných fondoch s pozitívnymi úrokmi. V prípade zákazníkov, ktorí si budú chcieť ponechať vkladové úspory nad jeden milión eur na svojom účte, prijmeme opatrenia, ktoré zohľadnia mimoriadne zmeny makroekonomického prostredia," uviedol hovorca UniCreditu.

Banka takto reagovala na obavy retailových zákazníkov, že ich vklady budú úročené negatívnymi sadzbami, teda že budú musieť za ne platiť.

Taliansky zväz na ochranu spotrebiteľov Codacons kriticky zareagoval na plány UniCredit a ohlásil hromadnú žalobu na banky, ktoré budú chcieť úročiť vklady svojich zákazníkov negatívnymi sadzbami. Zväz sa obrátil na taliansku centrálnu banku (Banca d'Italia) a protimonopolný úrad, aby preskúmali plány UniCreditu.

Codacons pohrozil bojkotom všetkým bankám, ktoré by sa podobne ako UniCredit rozhodli úročiť vklady bohatších klientov negatívnymi sadzbami. To by sa podľa zväzu rovnalo zdaneniu bankových vkladov a nútilo by to klientov k investíciám, pre ktoré by sa inak nerozhodli.

Výkonný riaditeľ UniCreditu Jean Pierre Mustier minulý týždeň povedal, že klienti s vkladmi "výrazne nad 100-tisíc eur" budú od roku 2020 za svoje vklady platiť. UniCredit si tým berie príklad od iných európskych bánk a presunie náklady spojené s negatívnymi depozitnými sadzbami na klientov. Podobné opatrenia už prijali nemecká Berliner Volksbank a dánska Jyske Bank.

Depozitná sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) sa nachádza v negatívnom pásme od júna 2014. ECB Začiatkom septembra posunula depozitnú sadzbu ešte hlbšie, keď ju znížila z -0,4 percenta na -0,5 percenta. ECB chce týmto spôsobom donútiť komerčné banky, aby zvýšili úverovanie. To má podporiť ekonomiku a dlhodobo nízku infláciu.