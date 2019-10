OECD navrhla globálnu reformu zdaňovania firiem

Reforma by mala zabrániť, aby digitálne koncerny presúvali zisky do výhodných daňových jurisdikcií.

13. okt 2019 o 13:32 TASR

PARÍŽ. Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD) navrhla globálnu reformu zdaňovania firiem. Reforma by mala zabrániť tomu, aby digitálne koncerny, ako sú Facebook, Apple, Amazon, Netflix či Google, presúvali zisky po svete s cieľom minimalizácie daní.

OECD predstavila svoje návrhy v stredu po mesiacoch zákulisných rokovaní.

Cieľom návrhov je zvýšenie výberu daní od veľkých nadnárodných skupín, či už ide o digitálne koncerny alebo skupiny vlastniace vysoko ziskové značky, ako sú výrobcovia luxusného tovaru alebo automobilové koncerny.

Profitovať by mali veľké krajiny

Z reformy by mali profitovať veľké krajiny, ako sú USA, Čína, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a rozvíjajúce sa ekonomiky. Reforma by totiž zvýšila ich kompetencie týkajúce sa zdaňovania príjmov firiem dosiahnutého na ich území.

Naopak, stratia daňové raje a krajiny s nízkymi daňami, ako je Írsko.

Podľa OECD je cieľom vytvorenie nového a stabilného medzinárodného systému zdaňovania firiem, pretože súčasné pravidlá, ktoré vznikli ešte v 20. rokoch 20. storočia, už nepostačujú na to, aby zabezpečili férové rozdelenie daňových kompetencií v čoraz viac globalizovanom svete.

OECD počas leta nadobudla presvedčenia, že by mohla získať podporu vedúcich globálnych ekonomík pre svoju daňovú reformu, a dúfa, že presvedčí krajiny, aby samostatne neprijímali digitálne dane, ako ich navrhli Francúzsko alebo Británia, čo by mohlo ešte viac vyostriť globálne obchodné spory.

OECD by chcela dosiahnuť dohodu v rámci skupiny G20 o základoch reformy do konca januára 2020, aby ju potom mohla detailne vypracovať.

Hlavným problémom je presúvanie ziskov

Hlavným problémom, ktorý má reforma riešiť, je presúvanie ziskov nadnárodných koncernov do výhodných daňových jurisdikcií, čo spôsobuje, že veľké ekonomiky, kde sa realizuje väčšina podnikateľských aktivít týchto koncernov, majú len malé príjmy z ich zdanenia.

OECD chce prelomiť tabu panujúce v medzinárodnom daňovom systéme, že krajiny majú právo zdaňovať firmy, len ak sú tieto fyzicky prítomné na ich území. Namiesto toho navrhuje, aby krajiny mali právo zdaňovať časť globálnych príjmov vysoko ziskových nadnárodných koncernov, nech by svoje zisky presúvali kamkoľvek po svete.

To by napríklad Francúzsku umožnilo zdaniť časť tržieb, ktoré Google získa od francúzskych inzerentov reklamy, takisto USA by mali väčšie kompetencie pri zdaňovaní tržieb francúzskej skupiny luxusných značiek LVMH dosiahnutých v USA.

Rozvojové a rozvíjajúce sa ekonomiky by získali kompetencie zdaňovať tieto nadnárodné koncerny, ktoré často predávajú svoje produkty v ich jurisdikcii, aj keď tam nie sú fyzicky prítomné.