Spor Prahy a Číny môže znížiť počty turistov, no mesto utrpieť nemusí

Peking vypovedal zmluvu o sesterskom partnerstve s Prahou.

12. okt 2019 o 16:57 TASR

Karlov most v Prahe. (Zdroj: TASR)

PRAHA. Českú republiku navštívia ročne státisíce čínskych turistov, ktorí v krajine minú miliardy korún. To by sa však po vypovedaní partnerstva medzi Prahou a Pekingom mohlo zmeniť, najmä ak sa do situácie vložia čínske médiá.

Ak by Číňania prestali do Česka jazdiť, prídu českí podnikatelia o časť príjmov. Na druhej strane však Česká republika začína trpieť príliš vysokým množstvom turistov, takže ich prípadný úbytok by nemusel byť na škodu.

Ako uviedol server iDNES.cz, priemerný čínsky turista minie v Českej republike počas návštevy podľa údajov spoločnosti Global Blue takmer 17-tisíc Kč (658,74 eura). Viac než 600-tisíc Číňanov, ktorí v Česku strávili vlani aspoň jednu noc, tak nechalo v krajine zhruba 10 miliárd Kč. A to napriek tomu, že do Českej republiky prichádzajú v priemere na jednu či dve noci.

Časť z týchto peňazí však do Česka v budúcich rokoch možno nepríde. Peking totiž vypovedal zmluvu o sesterskom partnerstve, ktorú s Prahou uzatvoril v roku 2016. To by mohlo ovplyvniť množstvo Číňanov, ktorí si Českú republiku vyberú za dovolenkovú destináciu.

"Ak okolo toho bude v čínskych médiách poplach, tak to určite ovplyvní mnohých turistov," povedal pre iDNES.cz Jan Papež, podpredseda Asociácie cestovných kancelárií ČR.

Úbytok čínskych turistov by mohol pomôcť

Ich počet by mohol klesnúť podľa Papeža nielen v Prahe, ale v celej Českej republike. Čínski turisti totiž väčšinou príliš neodlišujú Prahu od zvyšku Česka.

Podľa Barbory Hrubej, hovorkyne Prague City Tourism, však úbytok extrémny nebude. České turistické destinácie totiž začínajú zápasiť s takzvaným overturizmom, teda príliš veľkým počtom zahraničných návštevníkov. Úbytok čínskych turistov by im tak vlastne mohol aj pomôcť.

"Podobný úbytok sme videli v roku 2014 v prípade návštevníkov z Ruska v dôsledku uvalenia sankcií," uviedla Hrubá pre iDNES.cz. "Ten priestor, ktorý vznikol ich úbytkom, naplnili turisti z iných krajín," dodala.

Do Česka z Číny lieta celkovo päť priamych spojov, z Pekingu, Šanghaja, Čcheng-tu, Si-anu a Šen-čenu. Práve priame spojenia odštartovali rast čínskej turistiky v Česku.

Rozhodujúce pre čínskych turistov bude podľa Papeža to, či tieto linky budú lietať aj naďalej. Ako dodal, pre Číňanov je omnoho viac dôležitá dostupnosť destinácie, než sesterské partnerstvo s hlavným mestom.

"Praha je pre Číňanov veľmi obľúbenou destináciou. Spoločne s Českým Krumlovom a južnou Moravou ju milujú," povedal Papež.

Aerolínie spor neovplyvní

Na aerolínie nebude mať vypovedanie zmluvy podľa Papeža žiadny vplyv.

"Prevádzkovanie takejto leteckej linky je veľká ekonomická záležitosť, ktorá nie je závislá od nejakého neuváženého rozhodnutia," uviedol.

Ako dodal, čo sa týka prípadného rušenia spojov, firmy tak budú podľa všetkého v tejto veci vyčkávať.