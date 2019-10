Fed predĺžil intervencie na medzibankovom trhu

11. okt 2019 o 17:39 TASR

NEW YORK. Americká centrálna banka (Fed) bude až do januára intervenovať na medzibankovom trhu.

Fed v piatok oznámil, že do januára 2020 predlžuje svoje takzvané repo operácie, prostredníctvom ktorých nalieva na medzibankový trh krátkodobú likviditu, aby zabránil nárastu krátkodobých sadzieb.

Firmy platili dane, nastal úbytok hotovosti

Banky v USA začali mať približne v polovici septembra problém so získavaním hotovosti, ktorú potrebujú na krytie povinných rezerv, čo spôsobilo nárast úročenia krátkodobých pôžičiek.

Dôvodom nedostatku krátkodobej hotovosti na medzibankovom trhu bolo, že firmy platili kvartálne dane, takže zo svojich účtov vyberali vysokú hotovosť.

Ďalším faktorom je zvýšená emisia vládnych dlhopisov, ktorá odčerpáva hotovosť z ekonomiky do štátnej pokladnice.

Preto newyorský Fed 17. septembra spustil denné repo operácie, ktoré mali pôvodne trvať do 10. októbra, neskôr ich predĺžil do 4. novembra a teraz až do januára 2020.

Podobný krok ako počas globálnej krízy

Fed podobne intervenoval na medzibankovom trhu naposledy počas globálnej finančnej krízy, keď úverové trhy zamrzli.

To, že problémy na medzibankovom trhu pretrvávajú, naznačuje okrem predĺženia repo operácií aj fakt, že šéf Fedu Jay Powell v utorok (8. 10.) povedal, že centrálna banka čoskoro obnoví nákupy pokladničných poukážok americkej vlády.

Powell zdôraznil, že tento krok neznamená obnovenie programu kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý Fed realizoval počas krízy.

Fed chce totiž nákupom krátkodobých vládnych dlhopisov zabrániť nedostatku likvidity na medzibankovom trhu a prudkému nárastu krátkodobých sadzieb, nie stimulovať ekonomiku.

"Chcem zdôrazniť, že expanzia našej bilancie za účelom týkajúcim sa manažmentu povinných rezerv sa nesmie v žiadnom prípade zamieňať s rozsiahlymi programami nákupu aktív, ktoré sme spustili po finančnej kríze," povedal Powell.