Šéf Globsecu: Európa musí inovovať svoju ekonomiku

Róbert Vass ocenil ambiciózny cieľ EÚ o bezuhlíkovej ekonomike

11. okt 2019 o 16:56 TASR

ŠTRBSKÉ PLESO. Európa musí inovovať a reformovať svoju ekonomiku a posunúť sa v tomto smere ďalej, aby dokázala byť konkurencieschopnejšia.

Skonštatoval to prezident Globsec Róbert Vass počas Tatra Summitu 2019, ktorý sa koná v dňoch 11. až 13. októbra na Štrbskom Plese.

Tatra Summit je podľa neho vo veľmi dôležitej chvíli, pretože je len zopár dní do brexitu a žiadna reálna dohoda ešte nie je na stole.

Ambiciózny cieľ bezuhlíkovej ekonomiky

Jedna z kľúčových debát je aj o tom, ako bude vyzerať rozpočet Európskej únie a kam investovať, aby bola konkurencieschopnejšia.

Nová Európska komisia si zároveň dala cieľ, že do roku 2050 chce vytvoriť absolútne bezuhlíkovú ekonomiku.

"Je to veľmi ambiciózny cieľ, nie je jednoduchý, niektorých krajín sa to týka viac, iných menej. Práve tu prebieha diskusia medzi Európskou investičnou bankou a niektorými ministrami financií o tom, aké investície si to vyžaduje, do akej infraštruktúry treba investovať, a čo to znamená pre stredoeurópske ekonomiky, ktoré sú vo veľkej miere závislé od toho tradičného priemyslu," ozrejmil Vass.

Prospešná neformálna atmosféra

Zároveň sa v poslednom čase šíria signály o spomalení ekonomiky a je podľa neho dôležité hovoriť o tom, ako sa na to pripraviť.

Vass dodal, že vďaka neformálnejšej atmosfére samitu je možné pomenovať problémy a hľadať spoločné riešenia, zároveň majú politickí a biznis lídri možnosť sadnúť si za neutrálny stôl.

Samit veľmi pozitívne hodnotí aj viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák.

Súvisiaci článok Európska investičná banka sa sústredí na znižovanie energetickej záťaže v ekonomike Čítajte

"Je to výnimočná akcia v rámci Slovenska aj v rámci regiónu. Stretávajú sa tu špičky jednak z politického, ale aj biznis života. Dáva to priestor, aby sa politici mohli do určitej miery konfrontovať s tým, ako to vidia ľudia z biznisu. Myslím si, že v dnešnej dobe, kedy je tá politika niekedy príliš populistická, je konfrontácia s reálnou politikou veľmi nápomocná," skonštatoval.

Podpora odvetvia na výrobu batérií

Vlani v rámci samitu podporili vznik Slovenskej batériovej aliancie, ktorá za rok spravila podľa Vassa veľmi veľa, aby u nás mohlo vzniknúť nové odvetvie na výrobu batérií aj pre automobilový priemysel.

Tento rok počas konferencie spúšťajú iniciatívu pre krajiny strednej Európy, Nemecko a Rakúsko, aby vytvorili platformou s viacerými technologickými spoločnosťami.

Súvisiaci článok Zamestnanosť v automobilizme ovplyvní záujem o modely s iným pohonom Čítajte

Cieľom je podľa Vassa nájsť správnu odpoveď na výzvy automatizácie a štvrtej priemyselnej revolúcie.

"V sobotu budeme mať veľmi zaujímavú debatu k vytvoreniu únie kapitálových trhov, pretože toto v Európe naozaj chýba. Vidíme, že všetky technologické spoločnosti sú z USA, prípadne Huawei z Číny, ale ani jedna poriadna nie je z Európy. Čím to je? Nemáme financovanie startupov, nových inovatívnych firiem, je problém aj so škálovaním na tom trhu. Myslím si, že práve tu bude kľúčová debata o tom, čo môže stredná Európa spraviť viac, nad rámec toho, čo už robí EÚ, aby vytvorila kapitálové trhy v regióne," uzavrel prezident Globsec.