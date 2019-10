Úspešné firmy robia veci inak. 3 dôvody, prečo neškrtajú rozpočet na marketing

Najdôležitejšie je nestratiť zákazníka.

29. okt 2019

Záver roka sa na Slovensku z pohľadu ekonomiky neponesie v tak pozitívnych číslach ako v minulosti. Podľa Štatistického úradu rast hrubého domáceho produktu síce ustál priaznivé hodnoty, jeho dynamika však medziročne klesla.

Tempo rastu je najslabšie za šesť rokov a slovenská ekonomika v druhom štvrťroku výrazne spomalila.

“ Za spomalením ekonomiky vidíme hlavne zahraničný dopyt, pre slovenskú ekonomiku s recesiou nepočítame. „ Tibor Lörincz, ekonomický analytik Tatra banky

Kríza tu ešte nie je, ale podľa viacerých analytikov nečaká Slovensko v najbližších rokoch návrat medzi ekonomických tigrov, práve naopak, ďalšie pribrzdenie.

„Od začiatku augusta silnejú obavy z ekonomickej krízy. Čitateľ tak môže nadobudnúť dojem, že kríza, podobná tej v roku 2009, je za rohom. Za spomalením ekonomiky vidíme hlavne zahraničný dopyt, pre slovenskú ekonomiku však s recesiou nepočítame. Slovenský priemysel si drží svoje pozície,“ hovorí ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz.

Mnohé spoločnosti však tvoria marketingové rozpočty v predzvesti prichádzajúcej krízy a premýšľajú, kde ubrať náklady. Marketing je často prvou voľbou, no mal by byť poslednou. Úspora v oblasti marketingu môže byť totiž priveľmi drahá.

1. Buďte blízko pri vernom zákazníkovi

V prípade podnikania platia dve veci. Ak chce firma zvyšovať obrat, mala by zvyšovať počet zákazníkov. Zároveň platí, že bez stabilných odberateľov neprežije. Ak sa teda o zákazníka nestará, hrozí jej strata. V čase krízy o to rýchlejšie.

“ Firmy by si mali udržiavať určitú mieru reklamy aj preto, že najväčšou stratou je odchod dlhodobého zákazníka. „ Jiří Cihlář, analytik finančných trhov

„Najhoršie, čo firma môže urobiť, je vzdialiť sa zákazníkom. Firma by sa aj v zložitých časoch mala snažiť byť im nablízku,“ hovorí analytik finančných trhov z Next Finance Jiří Cihlář.

Kríza totiž neznamená, že všetky firmy ostávajú v núdzovom režime. Práve naopak. Pre mnohé firmy je prostredím, v ktorom zažijú najväčší rozmach. Aj vďaka tomu, že sa konkurencia dobrovoľne stiahne.

„Niektoré firmy vytiahnu počas ekonomického spomalenia tromf v podobe inovatívneho produktu, ktorý spropagujú,“ hovorí Cihlář. Vďaka tomu veľmi rýchlo a relatívne lacno zaútočia aj na klientov konkurencie.

„Firmy by si mali udržiavať určitú mieru reklamy aj preto, že najväčšou stratou je odchod dlhodobého zákazníka. Hľadanie nových informačných kanálov je cestou k tomu, ako to v krízových časoch zvládnuť,“ radí Cihlář.

2. Prídete o možnosť predbehnúť konkurenciu

Každá kríza je vždy aj príležitosť. Tam, kde veľkí šetria, malí majú možnosť stať sa veľkými. Preto kríza pravidelne prináša nových hráčov na trhu.

„Hovorí sa, že na kríze vždy zarábajú bohatí a tratia chudobní. Šikovní ľudia mysliaci dopredu však vedia príležitosti krízy využiť vo svoj prospech, kým ostatní len čakajú, až to skončí a dostanú sa späť do pôvodnej komfortnej zóny,“ hovorí zakladateľ digitálnej agentúry PS:Digital Peter Šebo.

“ V recesii dokáže dobrá kreativita a správne cielená kampaň vytvoriť oveľa väčší efekt ako mimo nej. „ Peter Šebo, PS:Digital

Preto považuje za jednu z najdôležitejších úloh marketingu nestratiť sa počas krízy z očí zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

„Netvrdím, že investovanie do marketingu sa oplatí vždy, ale dobrý marketing dokáže aj v ťažších časoch pomôcť udržať si pozíciu. V prípade, že konkurenti komunikáciu utlmia, môže dokonca pomôcť získať nových zákazníkov,“ dodáva.

Čakanie na lepšie časy môže byť zradné. Na jednej strane totiž firma nemusí prežiť horšie časy a v tých lepších je zas oveľa náročnejšie presadiť sa, keďže ľudia sú reklamou a marketingom presýtení.

„V recesii dokáže dobrá kreativita a správne cielená kampaň aj s menšími mediálnymi rozpočtami vytvoriť oveľa väčší efekt ako mimo nej,“ hovorí Šebo.

Navyše posilniť svoju pozíciu na trhu je v kríze rozhodne výhodnejšie aj efektívnejšie ako v čase, keď peniaze do marketingu investujú všetci.

Investícia do marketingu v súvislosti s posilnením pozície, značky alebo uvedením produktu na trh nemusí byť nevyhnutne veľkou investíciou.

„Kvalitný a dobre cielený marketing dokáže výrazne zvýšiť povedomie a viditeľnosť značky v očiach potenciálnych zákazníkov, čo je nevyhnutné najmä pri vstupe spoločnosti na trh. Väčšie investície do marketingu zväčša prichádzajú v ďalších fázach podnikania, po začiatočnej fáze rozbehu a za účelom podpory ďalšieho rastu,“ hovorí Barbora Mažariová, produktová manažérka z oddelenia vývoja úverových produktov pre malých firemných klientov v Tatra banke.

3. Neškrtajte a prežijete

Dalo by sa povedať, že marketing je únikovou cestou z krízy. Ak si ju firma dobrovoľne uzatvorí, riziko, že neprežije, iba zvýši. Správne nastavený marketing dokáže aj pri poklese trhov a kúpyschopnosti obyvateľov vyprodukovať zisk a nájsť nových zákazníkov.

Tak ako netreba bezhlavo škrtať, nie je vhodné ani bezhlavo míňať. V kríze je najdôležitejšie správne cieliť a investovať do kanálov, ktoré prinášajú reálne výsledky. Tými sa však nemyslí vždy výhradne predaj.

“ Firmy by mali investovať toľko, aby nezmizli z nákupného zoznamu zákazníkov a dávalo im to ekonomicky zmysel. „ Peter Šebo, PS:Digital

„Výsledkom môže byť udržanie pozornosti zákazníkov, získanie nových trhov či posilnenie pozície na trhu. Ako majiteľ digitálnej agentúry by som mohol povedať, že digitálny marketing je ideálny. Ale platí to len v prípade, že je to prirodzené prostredie vašej cieľovej skupiny,“ vysvetľuje Šebo.

„Firmy by mali investovať toľko, aby nezmizli z nákupného zoznamu zákazníkov a dávalo im to ekonomicky zmysel aj pri prípadne znížených tržbách. Mali by investovať do značky a snažiť sa ostať v mysliach ľudí aj v čase, keď krátkodobo poklesnú ich marketingové výdavky,“ dodáva Šebo.

Náplasťou v čase krízy, ktorá môže pomôcť udržať aj marketingové výdavky na dostačujúcej úrovni, môže byť okrem finančnej injekcie aj úver.

„Na financovanie svojho podnikania vie klient využiť BusinessÚverTB Expres, pri ktorom banka nežiada od klienta preukázanie spôsobu použitia úveru. Je možné použiť ho aj na financovanie nákladov na marketing. Klienti, ktorí plánujú investovať do rastu spoločnosti a zároveň inovovať produkt alebo službu, môžu požiadať o podnikateľský úver so zárukou InnovFin a využiť tieto prostriedky na investície do inovácií,“ radí Barbora Mažariová, ako nájsť počas krízy zdroje na marketing.

Využitie prostriedkov z linky InnovFin môže byť dôležitým okamihom v období preklenutia krízy vzhľadom na subjektívne alebo trhové podmienky.

„Úver so zárukou Európskeho investičného fondu InnovFin je možné využiť aj na výdavky v spojitosti s marketingom, zároveň je možné formou tejto linky podporiť rozvoj nových kanálov predaja ako webstránka, e-shop a podobne,“ uzatvára Mažariová.

V porovnaní s krízou v roku 2008, ktorá svet aj firmy zastihla nepripravených, majú firmy dnes už dostatok marketingových, predajných aj podporných nástrojov, ako ju prežiť. Je však dôležité vedieť ich správne použiť.

