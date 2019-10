Európska investičná banka sa sústredí na znižovanie energetickej záťaže v ekonomike

Chce investovať hlavne do klimaticky priaznivých projektov.

11. okt 2019 o 15:00 TASR

ŠTRBSKÉ PLESO. Európska investičná banka (EIB) chce investovať najmä do projektov, ktoré budú klimaticky priaznivé.

Cieľom je pomôcť celkovo znížiť energetickú záťaž v ekonomike.

Viceprezident EIB Vazil Hudák to uviedol v piatok počas Globsec Tatra Summitu 2019 na Štrbskom Plese s tým, že EIB plánuje navýšiť úroveň financovania na klimatické ciele.

EIB je podľa jeho slov veľmi aktívna aj v oblasti energetiky a financovania v súvislosti s problematikou klímy. Negatívne dosahy klimatickej zmeny sú podľa neho viditeľné globálne a aj preto sa EIB transformuje na "klimatickú banku".

"Znamená to posilňovanie financovania projektov, ktoré by podporovali klimatické ciele Európskej únie (EÚ)," poznamenal Hudák s tým, že pre EIB to v najbližších desiatich rokoch znamená zvyšovanie investícií.

EIB je podľa neho pripravená zvýšiť úroveň financovania na klimatické ciele zo súčasných 30 percent na 50 percent celkového financovania.

"Tiež sa chceme uistiť, že všetky budúce projekty financované EIB budú v súlade s požiadavkami Parížskej dohody," podotkol Hudák.

"Chceme investovať hlavne do projektov, ktoré by boli tzv. čisté a klimaticky priaznivé projekty. Hovoríme jednak o posune z hľadiska energetického mixu smerom k obnoviteľným zdrojom, hovoríme tiež o znížení energetickej záťaže," skonštatoval.

Ako dodal, týka sa to napríklad zvýšenia energetickej efektívnosti pre vládne budovy.

Súvisiaci článok Eximbanka podporí export slovenských podnikateľov Čítajte

Zároveň priblížil, že v piatok sa uskutočnila diskusia na túto tému aj s predstaviteľmi vlád strednej a východnej Európy, ale aj s lídrami energetických podnikov.

Hovorilo sa tiež o brexite, najmä z hľadiska európskeho rozpočtu. Veľká časť financovania aj na projekty v súvislosti s energetikou a obnoviteľnými zdrojmi je podľa Hudáka práve aj z európskych peňazí.

"Samozrejme, že budúci európsky rozpočet bude ovplyvnený brexitom. Odchod Veľkej Británie znamená zníženie celkového rozsahu na sedem rokov približne o 30 miliárd eur, čo je, samozrejme, veľká časť," zdôraznil s tým, že odchod Británie napriek tomu nebude mať negatívny dosah na rating EIB.