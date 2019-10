Pellegrini: Pracovníkom reťazca Kačka treba venovať maximálnu pozornosť

Premiér očakáva, že sa situácia vyrieši bez prieťahov.

10. okt 2019 o 15:53 (aktualizované 10. okt 2019 o 16:12) TASR, SITA

BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) požiadal štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislava Ondruša, aby v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny venoval maximálnu pozornosť ohrozeným pracovníkom z obchodného reťazca Kačka.

Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.

Pellegrini očakáva, že rodiny nebudú ohrozené

Premiér očakáva, že vyše 1500 ohrozeným zamestnancom budú poskytnuté všetky zákonné náležitosti, ktoré im vyplývajú z ukončenia pracovného pomeru, a že nedôjde k žiadnym prieťahom, ktoré by mohli ohroziť životnú situáciu rodín doterajších zamestnancov.

"Musíme sa pokúsiť ľuďom poskytnúť maximálnu možnú pomoc, najmä v období pred vianočnými sviatkami im dať nejakú istotu, keď sa ocitli v takejto zložitej životnej situácii. To, čo ma zaráža a ľudsky rozčuľuje, je správanie ich dnes už bývalého zamestnávateľa, ktorý sa nesnažil situáciu riešiť. Takto by sa zodpovední podnikatelia, ktorí sa dostanú do ekonomických problémov, nemali správať," zdôraznil premiér.

Konkurz a hromadné prepúšťanie

Vedenie Potravín Kačka 30. septembra rokovalo s odbormi o hromadnom prepúšťaní v súvislosti s vyhlásením konkurzu.

Ako o tom minulý týždeň informovala TASR zástupkyňa odborov Simona Stieranková, k dohode nedospeli a rokovanie situáciu nijako neposunulo želaným smerom.

"Vyzeralo to asi tak, že zamestnávateľ nám predložil zoznam zamestnancov, rozhodnutie o organizačnej zmene a jeden dokument, kde boli vyňaté niektoré individuálne pozície, alebo celé oddelenia, ktorých sa hromadné prepúšťanie zatiaľ nemá dotknúť, keďže sú 'strategického" významu," priblížila Stieranková s tým, že iné dokumenty či dôvody hromadného prepúšťania im neboli poskytnuté.

"Pre ukončenie pôsobenia siete Potravín Kačka na Slovensku príde o prácu približne 1800 ľudí, ktorí navyše nedostali svoje výplaty. Máme však pocit, že to nikoho nezaujíma. Ak hrozí prepúšťanie v inom segmente, často v omnoho nižšom meradle, tak záujem verejných činiteľov je úplne na inej úrovni," reagoval na konkurz obchodnej siete Potraviny Kačka predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Okresný súd Banská Bystrica začal 7. októbra konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka. Reťazec zastupuje Beatow Partners. Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.

Šéfa Kačky prekvapila eskalácia situácie

Pracovníci Úradu práce sú podľa vedenia spoločnosti Potraviny Kačka ochotní maximálne vyjsť v ústrety a skrátiť termín k hromadnému prepúšťaniu.

„Toto vyjadrenie sme opätovne skonzultovali s odbormi a dohodli sme sa na uľahčení procesu ukončovania pracovných pomerov. Všetky tieto kroky smerujú k tomu, aby sa maximálne zrýchlili procesy spojené s hromadným prepúšťaním, zamestnanci mohli čo najrýchlejšie ukončiť pracovný pomer a čo najskôr požiadať o dávku z garančného fondu,“ informoval v pondelok v tlačovej správe generálny riaditeľ spoločnosti Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuś.

Spoločnosť Potraviny Kačka preto o to viac mrzí a je prekvapená prístupom odborov a eskalovaním situácie okolo zamestnancov na médiá.

“Na minulotýždňovom stretnutí sme konštruktívne prebrali jednotlivé otázky ohľadom zamestnancov a dohodli sme sa, že najlepšie v súčasnej situácii bude spojiť sily a spolupracovať, aby sme čo najrýchlejšie pomohli zamestnancom,“ pokračoval Chlebuś.

Kačka pripravuje pre zamestnancov tlačivo do Sociálnej poisťovne, aby im pomohla požiadať o vyplatenie dávky z Garančného fondu. „Zamestnanci, ktorí ukončili pracovný pomer v auguste alebo v septembri 2019, môžu o túto dávku požiadať Sociálnu poisťovňu s priložením potvrdenia o nevyplatenej mzde, ktoré im na požiadanie vystavujeme,“ ozrejmil Chlebuś.

Naďalej platí, že v aktuálnej situácii nemôže spoločnosť uprednostňovať v uspokojovaní pohľadávok žiadnych veriteľov.

„Bohužiaľ ani zamestnancov, čo by bolo porušovaním platnej legislatívy. Každopádne, naši zamestnanci majú k dispozícii špeciálnu emailovú adresu, na ktorú môžu smerovať svoje požiadavky a my sa im snažíme v najkratšom možnom čase poskytnúť odpoveď,“ dodal Chlebuś.