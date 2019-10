Britská ekonomika sa zrejme vyhne recesii

Britskú ekonomiku podporila expanzia sektora služieb.

10. okt 2019 o 13:28 TASR

LONDÝN. Britská ekonomika sa zrejme vyhne recesii, keď za tri mesiace od júna do augusta vzrástla aj napriek augustovému poklesu. Podporila ju expanzia sektora služieb.

V auguste britský hrubý domáci produkt (HDP) medzimesačne klesol o 0,1 percenta, uviedol to štatistický úrad ONS.

Hlavným dôvodom bol pokles výroby, ktorá padla o 0,7 percenta. Štatistici však revidovali smerom nahor júlovú expanziu na +0,4 percenta.

Za tri mesiace od júna do augusta HDP stúpol o 0,3 percenta. Podporil ho sektor služieb.

"Tempo rastu sa zrýchlilo aj napriek slabému výkonu naprieč výrobným sektorom, keď televízna a filmová produkcia podporili sektor služieb," uviedol Rob Kent-Smith, šéf oddelenia HDP štatistického úradu.

Sektor služieb od júna do augusta expandoval o 0,4 percenta. V predchádzajúcich troch mesiacoch (do júla) sa HDP zvýšil o 0,1 percenta.

To znamená, že britská ekonomika sa zrejme vyhne recesii. Do nej by sa dostala, ak by sa HDP v 3. štvrťroku (od júla do septembra) znížil, keďže v 2. kvartáli klesla.

Vývoj britského HDP v tomto roku kolíše. Dôvodom je brexit. V 1. kvartáli ekonomiku podporilo hromadenie zásob pred pôvodným dátumom (29. 3.) brexitu, ktorý bol neskôr posunutý.

Aktuálne je vystúpenie z EÚ plánované na koniec októbra. V 2. štvrťroku ekonomika klesla, pretože firmy znižovali nahromadené zásoby.

Britská centrálna banka (BoE) vo svojej poslednej inflačnej správe uviedla, že, odhliadnuc od tejto volatility, rast v 1. polroku klesol pod svoj potenciál. BoE očakáva, že expanzia zostane utlmená aj v 2. polroku.