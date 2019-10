Výbor odobril automat na mzdy, minimálne dôchodky či rekreačné poukazy pre všetkých

Prešli návrhy z dielne Smeru a SNS.

10. okt 2019

BRATISLAVA. Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov - teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov.

Ak sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa má stanoviť na základe nového vzorca.

Vzorec na minimálnu mzdu

Navrhujú to poslanci koaličného Smeru Robert Fico a Erik Tomáš v návrhu zákona o minimálnej mzde, ktorú vo štvrtok odobril na ďalšie prerokovanie parlamentný finančný výbor.

Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou.

Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanoví zákon. "Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenska zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 percent tejto sumy," priblížil Tomáš.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020. Prvýkrát by sa minimálna mzda podľa nových pravidiel určila na rok 2021.

Minimálne dôchodky z dielne SNS

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa má zmeniť. Parlamentný finančný výbor odobril na ďalšie prerokovanie novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličnej SNS. Novelou chcú docieliť, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému rastu tejto dôchodkovej dávky.

Poslanci navrhujú základnú sumu minimálneho dôchodku naviazať namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva Slovenska za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

"Predpokladá sa, že z dlhodobého hľadiska bude táto hodnota hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám poberateľov minimálneho dôchodku. Treba venovať pozornosť dôchodcom a pomôcť im," priblížila poslankyňa SNS Magdaléna Kuciaňová.

Inštitút minimálneho dôchodku v súčasnosti zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Poslanci SNS chcú, aby inštitút minimálneho dôchodku pre takýchto poistencov bol zabezpečený vo väčšej miere ako tesne nad hranicou hmotnej núdze.

V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 percent sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Poslanci navrhujú stanoviť základný minimálny dôchodok ako 33 percent priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Odobrili aj poukazy pre všetkých

Finančný výbor odobril aj novelu Zákonníka práce z dielne poslancov SNS - rozšírenie rekreačných poukazov na všetky firmy. Nárok na tento príspevok tak má mať každý zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Nemal by sa pritom brať ohľad na počet zamestnancov.

S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zavedený inštitút príspevku na rekreáciu zamestnancov. Príspevok je vo výške 55 percent oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú v súčasnosti len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Práve túto podmienku chce SNS zmeniť.

Účinnosť návrhu zákona navrhujú poslanci od 1. januára 2021. Dôvodom sú finančné dosahy tohto rozšírenia a poskytnutie dostatočnej časovej prípravy zamestnávateľom.

Smer chce meniť náhradné výživné

Parlamentný finančný výbor odobril aj novelu zákona o náhradnom výživnom z dielne poslancov Smeru.Vymáhanie a výška náhradného výživného sa má upraviť. Štát by mal na svoje plecia prebrať jeho vymáhanie spolu s rodičom dieťaťa.

Doteraz podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom. Platí, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva, a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné.

Musí však priniesť viaceré dokumenty, napríklad potvrdenie o výške výživného, potvrdenie, že tri mesiace sa koná exekučné konanie, ktoré iniciovala matka, respektíve rodič, a vymáhanie je neúspešné.

Okrem toho je výška náhradného výživného obmedzená príjmovými limitmi. Maximálne náhradné výživné je do výšky 1,2-násobku sumy životného minima, čo predstavuje 115 eur, a rodič s jedným dieťaťom nemôže mať čistý príjem vyšší ako 673 eur.

Smer navrhol túto trojmesačnú lehotu znížiť na dva mesiace, ako aj upraviť limit príjmu. Po novom sa má zvýšiť aj príjem rodiča, a to na 1010 eur, a maximálna výška náhradného výživného má byť 355 eur. "Náhradným výživným pokryjeme 95 percent priznaných výživných súdom," uviedol na výbore poslanec Smeru Erik Tomáš.

Cieľom návrhu je taktiež zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnosti má túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti má odbremeniť.

Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce a exekútor vymieňať.

Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe. Zjednodušuje sa aj proces, na základe ktorého sa má zúčtovávať náhradné výživné.