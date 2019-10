Trump chce povoliť dodávky niektorých technológii firme Huawei, píše New York Times

Krok by mohol zmierniť napätie pred americko-čínskymi rokovaniami o obchode.

10. okt 2019 o 10:47 SITA

NEW YORK. Administratíva prezidenta USA plánuje vydanie licencií pre americké firmy na dodávky "tovarov, ktoré nie sú citlivé", pre čínsky technologický gigant Huawei.

Považuje sa to za krok, ktorý by mohol pomôcť zmierniť napätie pred americko-čínskymi rokovaniami o obchode. Informoval o tom denník New York Times.

Podľa denníka prezident USA Donald Trump schválil začatie procesu vydania licencií minulý týždeň. New York Times citoval nemenovaných ľudí oboznámených s problematikou, ale neuviedol, ktorých technológii by sa to mohlo týkať.

Sankcie, ktoré USA prijali v máji, žiadajú, aby americkí predajcovia mali vládne povolenie na predaj čipov a ďalších technológií pre firmu Huawei Technologies Ltd., ktorá je jedným z najväčších globálnych výrobcov smartfónov a zariadení pre telekomunikačné siete.

Správa o zmiernení sankcií prichádza krátko predtým, ako sa americkí a čínski vyjednávači majú vo štvrtok stretnúť vo Washingtone na 13. kole rokovaní, ktorých cieľom je ukončenie obchodnej vojny.



Spoločnosť Huawei uviedla, že strata prístupu k americkým komponentom a podporenej technológii ohrozuje predaj jej smartfónov. Na druhej strane, americkí dodávatelia čipov a iných technológií hovoria, že sa im tržby znížia o miliardy dolárov.