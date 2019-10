Zahraničný obchod Slovenska skončil aj v auguste v schodku

Obchoduje sa najmä so strojmi a prepravnými zariadeniami.

9. okt 2019 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Zahraničný obchod Slovenska skončil v auguste v schodku 212 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamenalo nárast deficitu o 103,2 milióna eur.

Kumulatívne od začiatku tohto roka tak zahraničný obchod dosiahol prebytok 507,8 milióna eur, čo bolo o 1,183 miliardy eur menej ako za osem mesiacov vlaňajška. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska pritom dosiahol v auguste 5,991 miliardy eur, čo znamenalo medziročný pokles o 2,8 percenta. Celkový dovoz tovaru na Slovensko sa znížil o 1,1 percenta na 6,203 miliardy eur.

Do Európy aj zvyšku sveta

Od začiatku roka do konca augusta sa tak zo Slovenska vyviezol tovar za 52,561 miliardy eur pri medziročnom náraste o 2,6 percenta. Na druhej strane objem dovezeného tovaru za osem mesiacov vzrástol o 5,1 percenta na 52,054 miliardy eur.

Vývoz do členských štátov Európskej únie od začiatku roka do konca augusta medziročne vzrástol o jedno percento a z celkového vývozu tvoril 84,1 percenta.

Dovoz z členských štátov únie sa na celkovom dovoze podieľal 67,7 percenta a medziročne vzrástol o 7,1 percenta.

Vývoz do nečlenských krajín únie za osem mesiacov vzrástol o 12,4 percenta a z celkového vývozu tvoril podiel 15,9 percenta.

Dovoz z nečlenských krajín únie sa na celkovom dovoze podieľal 32,3 percenta a medziročne vzrástol o 1,1 percenta.

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode Slovenska boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,1 percenta na celkovom vývoze a 49,8 percenta na celkovom dovoze.

Štatistici zrevidovali schodok za júl

Štatistici zároveň zrevidovali schodok za júl smerom nahor z pôvodných niečo vyše 110 miliónov eur na 232,5 milióna eur.

Prebytok zahraničného obchodu Slovenska tak za sedem mesiacov podľa spresnených údajov dosiahol 719,8 milióna eur, bol teda o vyše miliardu eur nižší ako za rovnaké obdobie minulého roka.

Najvyššie aktívne saldo malo Slovensko s Nemeckom, a to 3,172 miliardy eur. Naopak najvyššie pasívne saldo sme mali s Kórejskou republikou v objeme 2,307 miliardy eur.

Deficit v dovolenkových mesiacoch

Zahraničný obchod tak podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka zaznamenal približne rovnaký deficit v oboch letných dovolenkových mesiacoch.

Aktuálne zhoršenie bilancie zahraničného obchodu tak nie je možné pripísať dovolenkovému výkyvu, ale skôr kombinácii štrukturálnych a jednorazových problémov.

Teda aj slabšiemu externému dopytu, ale i príprave výrobných liniek automobiliek na produkciu nových modelov, ktoré sa prejavili na medziročne nižších vývozoch.



"Aj napriek slabším číslam zahraničného obchodu v posledných mesiacoch, v nasledujúcom období očakávame postupnú stabilizáciu bilancie zahraničného obchodu a zastavenie trendu klesajúcich prebytkov zahraničného obchodu, resp. objavujúcich sa deficitov," uviedol Koršňák.

Ako dodal, dôvodom by mohol byť reštart automobilového priemyslu po letných odstávkach, ktoré viaceré slovenské závody automobiliek využili aj na prípravu výrobných liniek na produkciu nových modelov. Rast produkcie v slovenskom automobilovom priemysle v závere roka signalizuje aj indikátor dôvery v priemysle.



Slovenská ekonomika by však postupne mala reagovať aj na cyklické spomalenie európskeho hospodárstva, čo by malo postupne zvoľniť i tlak na rast dovozov.

"Rizikom pre vývoz zahraničného obchodu i ekonomiky naďalej ostáva brexit bez dohody, americké clá, či ďalšie výraznejšie spomalenie externého dopytu," dodal Koršňák.