Azbest v násypoch D4 nie je podľa stavebníka v zdraviu škodlivom množstve

Firma sa odvoláva na testy.

9. okt 2019 o 10:59 (aktualizované 9. okt 2019 o 14:15) TASR, SITA

BRATISLAVA. Nálezy nepovoleného materiálu približne na 500 metrov dlhom úseku rozostavanej diaľnice D4 nie sú škodlivé pre životné prostredie a ani pre ľudské zdravie.

Vyhlásila to v stredu spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu.

Firma: azbestu je primálo, aby uškodil

Odvoláva sa pritom na hĺbkové testy. Informovala o nich aj ministerstvo dopravy. Stavebník priznáva, že sa našiel aj azbest.

Tvrdí však, že je to minimálne množstvo a oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú.

"Analýza medzinárodných, nezávislých akreditovaných odborníkov a laboratórií z Rakúska, Nemecka a aj skúmanie dvoma slovenskými odborníkmi na životné prostredie a verejné zdravie dokázali, že v násype sa nenachádza materiál, ktorý by bol škodlivý pre životné prostredie alebo ľudské zdravie," deklaruje D4R7 Construction.

Ako podotkla, vedci prišli k záveru, že z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál.

Generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel povedal, že jeho firma splnila načas dohodnutý postup s ministerstvom dopravy.

Ten mal zahŕňať to, že medzinárodní a miestni odborníci vykonajú hĺbkové testovanie a poskytnú odborné posudky a že D4R7 Construction bude informovať rezort dopravy a verejnosť o výsledkoch testovania.

"Výsledky testovania pochádzajú zo vzoriek vzduchu a materiálu použitého v násypoch, ktoré boli odobraté medzi 8. augustom a 4. septembrom. Vzorky vzduchu boli odobraté na troch miestach v Bratislave. Len v jednej zo všetkých odobratých vzoriek kontrolovaných odborníkmi sa našlo minimálne množstvo azbestu, oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú," deklaruje stavebník.

Na margo predmetného recyklovaného materiálu, použitého pri výstavbe D4 uviedol, že pochádzal z jediného zdroja v blízkom okolí (umelý kopec v Petržalke).

"Bol zakúpený v dobrej viere a dodávateľ mal všetky povolenia a certifikáty od príslušných úradov. Nebol použitý na žiadnom inom úseku 59 kilometrov dlhého projektu," povedala firma.

Deklaruje, že jednou z jej hlavných zásad je konať výlučne v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a vyžaduje to aj od svojich dodávateľov.

"Ak dodávateľ nedokáže dodržať túto zásadu, okamžite konáme a prerušíme spoluprácu s takouto spoločnosťou," podotkla D4R7 Construction.

Nepovolené látky potvrdili v júli

Rezort dopravy zatiaľ neuviedol, či bude naďalej trvať na odstránení materiálu s obsahom azbestu.

"Ministerstvo dopravy si preštuduje všetky správy, ktoré mu koncesionár v tejto súvislosti predloží a ich závery bude konzultovať aj s inštitúciami zodpovednými za zdravé životné prostredie na Slovensku. Až na základe týchto rokovaní a stanovísk bude možné rozhodnúť o najlepšom scenári pre životné prostredie a následne aj o nutnosti odviezť, alebo ponechať materiál v násypoch budúcej diaľnice," poznamenal rezort.

Koncesionárom projektu D4 a R7 je Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra.

Stavebník podľa ministerstva v každom prípade bude musieť urobiť také opatrenia, aby sa ani minimálne množstvo azbestu, ktoré je podľa ich analýz v tomto materiáli, nemohlo dostať do kontaktu s ľuďmi a ohroziť ich zdravie.

"Stavba je dnes v tomto úseku zastavená (na D4 pri Jarovciach - poz. red.) a čakáme aj na výsledky nezávislého vyšetrovania polície, ktorá robí vlastné šetrenie," dodalo ministerstvo dopravy.

Ministerstvo pritom v júli upozornilo, že posledné vzorky pôdy z násypov stavby bratislavského nultého obchvatu potvrdili výskyt nepovolených látok.

V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.

V septembri rezort dopravy pre TASR uviedol, že koncesionár projektu predložil správu o rozsahu azbestu v použitých materiáloch.

Koncesionár mal tiež predložiť správu o navrhovaných opatreniach a následne mal rezort rozhodnúť o ďalšom postupe.

"Rezort dopravy vyzval koncesionára, aby zastavil navážanie a používanie materiálov, ktoré nie sú schválené na používanie pri výstavbe, a zároveň tento materiál zo stavby odstránil a ekologicky zlikvidoval," povedalo v septembri ministerstvo.

OĽaNO: Zhotoviteľ si robí čo chce

Zhotoviteľ výstavby úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy si podľa hnutia OĽaNO robí čo chce. Opozičný subjekt tak reagoval na informáciu spoločnosti D4R7 Construction, zhotoviteľa D4 a R7, že násypový materiál z rozostavanej časti D4 pri bratislavských Jarovciach na základe hĺbkového testovania netreba odstraňovať.

Hnutie zároveň vyzýva ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby sa správal ako autorita. Rezort dopravy totiž na základe ekoauditu a ďalších testov, ktoré odhalili v násype D4 aj azbest, nedávno vyzvalo na odstránenie nepovoleného materiálu.

OĽaNO považuje takúto situáciu za absurdnú, keď štátne orgány nariadia sanáciu materiálu a zhotoviteľ to ignoruje. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a tieňový minister dopravy za hnutie Ján Marosz to označil za absolútnu ignoráciu štátnych orgánov.

"Je to podobné, ako keby si akýkoľvek občan postavil o poschodie vyšší dom, ako mu dovoľuje stavebné povolenie a stavebný úrad by mu vyrubil pokutu, prípadne nariadil zbúranie. Majiteľ domu by však prišiel s vlastným znaleckým posudkom, že dom nie je o poschodie vyšší a rozhodnutie štátnych orgánov by ignoroval," povedal Marosz.

"Je zjavné, že odstránenie násypov by zhotoviteľa stálo obrovské peniaze, Árpád Érsek mu však nemôže dovoliť, aby si robil čo chce. Mal by sa správať ako autorita," dodal Marosz.