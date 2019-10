Plyšové hračky sú proti islamu, hovorí saudskoarabský duchovný

Šejk zavrhol aj farebné kontaktné šošovky.

9. okt 2019 o 16:14 ČTK

RIJÁD. Mať v dome plyšové detské hračky v podobe zvierat alebo ľudí je v rozpore s islamom. V televíznom rozhovore, o ktorom informoval server The New Arab, to povedal náboženský poradca saudskoarabského kráľovského dvora šejk Abdalláh Mánia.

Dostal otázku, či môže prítomnosť vypchatých detských hračiek v domácnosti ovplyvniť kvalitu modlitieb.

"Máme poznať pravidlo, ktoré sa týka vypchatých hračiek v podobe zvierat alebo iných živých bytostí. Nie sú dovolené za žiadnych okolností. Je to zakázané," povedal šejk.

Islam nedovoľuje uctievať akékoľvek idoly, čo mnohí znalci interpretujú ako zákaz používať obrazy alebo objekty, ktoré zobrazujú živé bytosti, píše The New Arab.

Dodáva, že Korán neodsudzuje umelecké alebo dekoratívne diela, avšak neschvaľuje nič, čo by mohlo byť použité ako predmet zbožštenia. Podľa Koránu to človeka odvádza od myšlienky božej jedinečnosti.

Šejk Mánia má v Saudskej Arábii veľký vplyv v interpretácii práva, ktorá je založená na islamskom zákone a Koráne.

V minulosti za harám, teda za zakázané, označil aj farebné kontaktné šošovky. "Ak sa očné šošovky nosia z kozmetických dôvodov, je to nepochybne krivenie božieho diela," vyhlásil v jednej diskusii v marci.