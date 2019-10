V tomto roku vstúpil do druhého piliera rekordný počet sporiteľov

8. okt 2019 o 17:03 SITA

BRATISLAVA. O vstup do druhého dôchodkového piliera je čoraz väčší záujem. Od začiatku tohto roka roka do konca septembra vstúpilo do sporivého piliera takmer 60,3 tisíc ľudí.

"V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast takmer o tretinu," informovala v tlačovej správe Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Vyše jeden a pol milióna sporiteľov

Počas celého minulého roka pritom počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri stúpol takmer o 62 tisíc.

Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

V druhom pilieri si na dôchodok ku koncu septembra sporilo 1 milión 556 tisíc ľudí, ktorí mali na účtoch v dôchodkových spoločnostiach spolu takmer 9 miliárd 85 miliónov eur. Slováci si však podľa ADSS stále sporia konzervatívne.

"Podiel úspor v rizikovejších negarantovaných fondoch síce rastie, no stále je pod svojím potenciálom. Ďalšou výzvou je zvyšovanie objemu dobrovoľných príspevkov. Aj malé sumy, ak sú odkladané pravidelne a dlhodobo, dokážu výrazným spôsobom zvýšiť dôchodok,“ uviedol predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

Zhodnotenie konzervatívnych fondov

V garantovaných dôchodkových fondoch sa totiž nachádza 73,6 percenta úspor a v negarantovaných fondoch zvyšných 26,4 percenta objemu majetku.

Konzervatívne dôchodkové fondy pritom od začiatku tohto roka zhodnotili majetok klientov dôchodkových správcovských spoločností o 1,40 percenta až 8 percent, kým indexové fondy o 17 percent až 19,67 percenta.

V akciových fondoch zhodnotenie od začiatku tohto roka dosiahlo 8,77 percenta až 17,79 percenta, a v zmiešaných fondoch 8,41 percenta, resp. 11,25 percenta.

Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 percenta na 5 percent hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 percent z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 percent z vymeriavacieho základu.