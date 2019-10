Kolaps zdravotníctva sa len presúva, varuje SaS

Táto suma podľa SaS nedáva priestor na rozvoj a inovácie.

8. okt 2019 o 16:30 (aktualizované 8. okt 2019 o 16:50) SITA, TASR

BRATISLAVA. Dofinancovanie rezortu vo výške 90 miliónov eur len konzervuje súčasný katastrofický stav, konštatovala v utorok strana SaS na tlačovom brífingu.

"Táto suma nedáva priestor na rozvoj a inovácie v slovenskom zdravotníctve, priestor na lepšiu starostlivosť o pacienta a neumožňuje uspokojiť požiadavky ambulantného sektora, kde nám vo veľkom ubúdajú lekári aj sestry a predlžujú sa čakacie doby na zákroky a vyšetrenia," informovala poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Cigániková.

Poisťovne nedokážu plánovať

Dofinancovanie rezortu je podľa nej dobrá správa, vláda však neustálymi zmenami spôsobuje problém pacientom, pretože poisťovne nevedia plánovať a teda sa ani rozumne dohodnúť s lekármi a nemocnicami.

"Memorandum o dofinancovaní prináša dodatočné zdroje, ktoré len látajú diery vzniknuté obyčajnou volebnou korupciou alebo opatreniami, ktorými si chcú politici kúpiť voličov," konštatovala tímlíderka SaS pre zdravotníctvo.

Kolaps zdravotníctva sa len presúva

Ako informovala Cigániková, vláda podmienila dofinancovanie rezortu sociálnym zmierom, čo znamená, že do volieb nebudú môcť štrajkovať zdravotníci, ambulancie či nemocnice.

Súvisiaci článok Štátnej poisťovni pomôže dotácia do zdravotníctva vykryť straty Čítajte

"Vláda rieši hlavne seba a presúva kolaps zdravotníckeho sektora na ďalšiu vládu. Je to prístup "po voľbách potopa". Nie sú tam žiadne záruky dlhodobej stability zo strany ministerstva zdravotníctva alebo ministerstva financií," informovala tímlíderka SaS pre zdravotníctvo.

"Rizikom ostáva, že ak štát podhodnotí odhady počtu svojich poistencov, peňazí stále nebude dosť. Rizikom je tiež rozpočtové provizórium, ktoré by nastalo, pokiaľ by sa parlamentu nepodarilo schváliť rozpočet," konštatoval člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto.

Nalievanie peňazí do "deravého suda"

To by podľa neho znamenalo, že rezort bude musieť vyžiť s platbami na úrovni roku 2019, čo bude pre zdravotníctvo katastrofa.

Súvisiaci článok Kalavská sa dohodla s Kamenickým, do zdravotníctva pôjde ešte 90 miliónov eur Čítajte

"Táto vláda namiesto systémových riešení liala celé roky vodu do deravého suda. To je totiž presná paralela s každoročným dofinancovaním zdravotníctva, ktoré sa robilo," dodal Barto.

"Na základe toho, že premiér sa už dvakrát vyjadril, že si je vedomý neefektivity v zdravotníckom sektore, vyzývame ho, aby povedal aj to, ako to chce zmeniť a kedy," uzavrela Jana Cigániková.

Krajčího odhad: O 480 miliónov eur viac

Marek Krajčí z hnutia OĽaNO poukázal na to, že v rámci tohto roka ide už o tretie dofinancovanie rezortu zdravotníctva.

"Prvé bolo hneď, ako sa urobila revízia rozpočtu, nalialo sa tam 55 miliónov eur. Po prvom kvartáli sa muselo do zdravotníctva dolievať ďalších 40 miliónov, to je realita. Síce sa hovorilo o 90 miliónoch eur, ale to je zavádzanie. A teraz sa musí znova dofinancovať 85 miliónmi eur," skonštatoval Krajčí s tým, že už vlani upozornil na zle nastavený rozpočet pre rezort zdravotníctva.

"Čo sa týka dofinancovania na tento rok, naše hnutie si myslí, že dofinancovanie vo výške 90 miliónov eur je v poriadku, že sú to peniaze, ktoré momentálne tento rok v zdravotníctve chýbajú," komentoval.

Podľa jeho názoru bude však pri zostavovaní rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2020 potrebných o 480 miliónov eur viac. "To je predpokladané zvýšenie výdavkov na budúci rok," uzavrel.