Danko rokoval s odborármi. Tvrdí, že ich vyjadreniami k mzdám nechcel uraziť

Vláda minulý týždeň schválila zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roka.

7. okt 2019 o 14:39 TASR

BRATISLAVA. Predseda koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko rokoval s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR.

Odborárov uistil, že ich nechcel uraziť svojimi vyjadreniami po tom, ako vláda minulý týždeň schválila zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roka.

Za vyjadrenia sa ospravedlnil

Odborári uskutočnili verejné zhromaždenie pred úradom vlády, ktorým chceli dosiahnuť prijatie vyššej minimálnej mzdy, prijal ich aj premiér Peter Pellegrini (Smer).

Tlačový odbor SNS informoval, že po minulotýždňovom organizovaní verejného zhromaždenia KOZ SR boli nesprávne interpretované vyjadrenia šéfa národniarov.

Súvisiaci článok Odborári očakávajú od Danka ospravedlnenie, inak s ním odmietnú spolupracovať Čítajte

Danko prezidenta KOZ Mariána Magdoška na stretnutí uistil, v žiadnom prípade nemal v úmysle sa negatívne vyjadriť na adresu členov zväzu.

Slovo "teátro", ktoré minulý týždeň zaznelo z Dankových úst, podľa tlačového odboru SNS nesmerovalo k verejnému zhromaždeniu.

"Ospravedlňujem sa členom KOZ SR, ak nadobudli negatívny dojem z mojich vyjadrení. Vôbec to však tak nebolo myslené. Teátrom som totiž označil konanie predsedu vlády, ktorý dal hlasovať o minimálnej mzde bez súhlasu koaličného partnera. To sa nikdy za 3,5 roka fungovania tejto koalície nestalo," objasnil v stanovisku pre médiá Danko.

Presadzovanie požiadaviek

Strana ďalej informovala, že na stretnutí bolo prezentované, že odborové zväzy na presadzovanie svojich požiadaviek používajú rôzne nástroje.

Tie si šéf národniarov podľa vlastných slov ctí a takisto uznáva aj prácu KOZ SR. Navyše by chcel z podkladov odborárov čerpať aj pri zostavovaní programu SNS.

Súvisiaci článok Dankovi sa nepáči spôsob, akým vláda zvýšila minimálnu mzdu Čítajte

"Mám úctu k odborovým zväzom. Bojoval som za to, aby bol už od 1. januára 2020 spustený automat minimálnej mzdy. Bola by to istota aj odborových zväzov a zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, aby sa vedeli pripraviť. Tým by som chcel nastaviť automat na odpočítateľné položky," uviedol Danko s tým, že by sa nemalo zabúdať ani na minimálny dôchodok.

"Je mi ľúto, že sa to s najväčšou pravdepodobnosťou nestihne a bude to až od 1. januára 2021. Vo vzťahu k minulotýždňovej situácii ma osobitne mrzí, že do koaličného sporu boli vtiahnutí odborári, ktorí v najlepšom vedomí a svedomí bojujú za svoje hodnoty. Vyjadrujem im svoj obdiv a poďakovanie za ich prácu a vážim si odborové zväzy a aj ich členov," vyhlásil Danko.