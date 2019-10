Domácnosti sa môžu v utorok uchádzať o dotáciu na fotovoltický panel

Celkovo si môžu záujemcovia rozdeliť 400-tisíc eur.

7. okt 2019 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Slovenské domácnosti sa do konca tohto roka môžu uchádzať v rámci dotácií na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) ešte o 1,7 milióna eur.

Už v utorok plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásiť dvadsiate druhé kolo projektu Zelená domácnostiam II. To bude určené pre domácnosti, ktoré majú záujem o podporu na fotovoltický panel. Celkovo si môžu záujemcovia rozdeliť 400-tisíc eur.



Najbližšie kolo plánuje SIEA vyhlásiť v utorok o 15:00. Jedna domácnosť z mimobratislavského regiónu bude môcť získať na kúpu a inštaláciu fotovoltického panelu maximálne 1 500 eur.

Po získaní poukážky budú môcť domácnosti požiadať o ich preplatenie do 8. januára budúceho roka. Agentúra predpokladá, že k dotácii sa dostane necelých 300 domácností.



„O poukážku by mali domácnosti žiadať až vtedy, ak sú si isté, že chcú zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V pripravovaných kolách je platnosť poukážky tri mesiace,“ upozornila SIEA.



Posledné dve tohtoročné kolá budú určené na podporu kúpy tepelného čerpadla a kotla na biomasu. V prvom prípade SIEA vyčlenila jeden milión eur, v druhom 300 tisíc eur.



Agentúra už vydala viac ako 5 700 platných poukážok v hodnote vyše 11 miliónov eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov.