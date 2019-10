Truban: Zmluva so správcom domény .sk pre Slovensko neprináša výhody

Štát má možnosť zmluvu ukončiť.

4. okt 2019

BRATISLAVA. Benefity zo zmluvy so správcom národnej internetovej .sk domény pre štát nie sú žiadne.

Uviedol to líder koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban.

Truban: Vláda išla proti verejnému záujmu

"Benefity pre štát nie sú žiadne. To, čo sme my chceli dosiahnuť reálne pre ľudí a pre náš IT sektor, bolo, že keby sa uplatnil podobný model, ako je v Čechách, tak cena domén pre podnikateľov a pre ľudí mohla byť nižšia. Zároveň zisk, ktorý má firma, mohol zostať na Slovensku, mohol sa točiť u nás, v komunite, v občianskom združení, a podporovať rast startupov, IT sektora a podobne," priblížil Truban.

Štát podľa Trubana mal príležitosť získať asi tri milióny eur do IT komunity, z čoho sa mohli platiť prednášky, vzdelávanie či nejaký open source softvér podobne ako v Čechách.

"Teraz je zložitá situácia, keďže zmluva je nevypovedateľná," podčiarkol Truban.

Úrad vtedajšieho podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer) konal podľa Trubana v tomto prípade proti verejnému záujmu.

"Bez možnosti vypovedania, bez možnosti dohodnúť lepšie ceny pomohli súkromnej firme zarobiť na štáte a predať .sk doménu zahraničnej firme," podotkol s tým, že v prípade úspechu vo voľbách je PS-Spolu pripravené preveriť možnosti vyhlásenia zmluvy za neplatnú.

Zmluva so správcom domény .sk

Štát má možnosť ukončiť zmluvu o spolupráci s firmou SK-NIC, ktorá je správcom národnej internetovej domény .sk.

Cieľom zmluvy je zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť slovenského doménového priestoru, a to tak, že štát je oprávnený zmluvu ukončiť, ak si firma neplní svoje povinnosti, reagovala spoločnosť SK-NIC na štvrtkové (3. 10.) informácie Nadácie Zastavme korupciu a Združenia poskytovateľov webhostingu o nevýhodnosti štátom podpísaného dodatku k zmluve z roku 2017.

Nadácia Zastavme korupciu vo štvrtok uviedla, že štát podpísal nevýhodnú zmluvu so súkromnou firmou SK-NIC, ktorá je správcom registra slovenskej národnej internetovej domény .sk.

Zmluva je podľa nadácie prakticky nevypovedateľná a štát pri podpise posledného dodatku k tejto zmluve mohol dohodnúť lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorú mohla firma SK-NIC investovať do zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku.