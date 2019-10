5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant

Neurobte tieto zásadné chyby.

Existuje päť písmen, ktoré keď postavíte vedľa seba a necháte čitateľa voľne premýšľať, prinajmenšom mu zamrzne úsmev.

Grant.

Ako písať projekt? Zmeňte sa na podnikateľa, stanovte si cieľ, píšte zrozumiteľne a jednoducho, dostaňte čísla do príbehov, pýtajte sa nezávislej osoby.

„Vždy som obdivovala všetkých, čo robia s grantmi a vedia ich písať. Mne to prišlo veľmi náročné a hovorila som si, že to nikdy nebudem vedieť,“ začína Ľudmila Kolesárová.

V neziskovom sektore sa pohybuje už desať rokov. Pracuje v Dobrom anjelovi, dvakrát s ním úspešne žiadali o grant Nadácie Slovenskej sporiteľne a celkovo do rodín s onkologickým pacientom rozdelili už viac ako 50 miliónov eur. K začiatku októbra 2019 to bolo 8992 rodín, ktorým doteraz pomohli.

Spýtali sme sa jej, na čo treba myslieť pri písaní projektu a čo môže rozhodnúť o jeho úspechu. Je to pomerne jednoduché, stačí dodržať niekoľko zásad.

1. Zahrajte sa na podnikateľa

Či už ste v občianskom združení, alebo neziskovej organizácii, je dobré zmeniť sa na chvíľu na podnikateľa.

„Písanie projektu som vnímala ako podnikateľský zámer. Musela som si určiť cieľ, mať predstavu, ako ho dosiahnuť a vedieť zhruba povedať, koľko potrebujem investovať času, úsilia a financií, aby som sa k cieľu dostala,“ radí Kolesárová.

Podobne k tomu pristúpila aj Lenka Antalová Plavuchová z organizácie Stará jedáleň, ktorá vďaka grantu #mamnato v Bratislave mení priestory školskej jedálne na komunitné centrum.

„Zároveň bola dôležitá autentickosť projektu, dobrý príbeh, pekné fotky a zrozumiteľné formulovanie našich aktivít a plánov,“ dopĺňa Antalová Plavuchová.

2. Stanovte si cieľ

Znie to možno jednoducho, ale práve pri definovaní cieľa robia žiadatelia o grant chybu najčastejšie. Jednoducho nevedia, aký dopad bude mať ich projekt.

„Žiadatelia sa skôr sústredia na to, čo chcú urobiť a nie na to, aký to má mať dopad z krátkodobého a dlhodobého hľadiska,“ hovorí Kolesárová.

„Vedia síce povedať, že to bude nejakým spôsobom užitočné, ale nedokážu to dostať do čísel. Ak je to čo i len trochu možné, je dobré presne si určiť, čo sa o koľko percent zlepší alebo čo konkrétne sa vďaka vám stane,“ pokračuje.

Aj keď je zadefinovanie cieľa zrejme najnáročnejšou úlohou celého žiadania o grant, dobrou správou je, že ak to urobíte raz, budete to mať navždy. Okrem samotného grantu sa dá totiž dobre stanovený cieľ využiť aj na marketingové účely a ďalšie aktivity.

„Podobne sa treba uchádzať o všetky príspevky aj robiť fundraising. Manažérov jednoducho zaujíma efektivita ich investície do vašich aktivít,“ dodáva Kolesárová.

(zdroj: unsplash.com)

3. Píšte zrozumiteľne a jednoducho

Mohlo by sa zdať, že podľa príslovia „ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva,“ treba písať projekty úradným, až odborným jazykom. Opak je však pravdou.

„Oba projekty sme písali jednoduchším a ľudským jazykom. Pretože na druhej strane to čítal stále len človek, ktorý sa čiastočne rozhoduje na základe subjektívneho pocitu,“ spomína marketingová manažérka Dobrého anjela.

Ak sa podľa nej pred porotou nachádzajú dve rovnaké žiadosti a všetky kritériá spĺňajú totožne, uspeje tá, ktorá sa číta lepšie a pôsobí príjemnejšie.

„Malo by byť z toho cítiť vás,“ radí.

Jej slová potvrdzuje aj David Turčáni z občianskeho združenia kRaj, ktoré vďaka minuloročnému grantu #mamnato vytvorilo vzdelávací program o opeľovačoch.

„Napriek tomu, že v komisii sú odborníci, skôr ich zaujíma príbeh, záujem, naše presvedčenie a cieľ ako odborné monografie. Preto sme použili skôr hovorový jazyk a odbornosť sme nechali na garantov projektu,“ vysvetľuje Turčáni.

4. Dostaňte čísla do príbehov

Písať ľudským jazykom neznamená len nahradiť slovo ako „determinovanie“ za „určenie“, ale aj jednotlivé údaje dostať do názorných ukážok a príbehov. Priblížiť sa to dá na nasledujúcom príklade.

Počas roka 2020 pomôžeme rodinám s onkologickým pacientom, ktoré kvôli ochoreniu najazdia stovky kilometrov mesačne.

Vylepšená verzia znie takto:

Počas každého mesiaca roka 2020 prerozdelíme financie do 3000 rodín s onkologickým pacientom. Kvôli ochoreniu priemerne najazdia až 600 kilometrov mesačne za najbližším onkológom. 87 percent rodín sa kvôli tomu zadlží.

„Treba sa dostať k faktom a trochu ich obaliť do emócie. Dohromady je to ideálna kombinácia na získanie podpory,“ prezrádza Kolesárová.

5. Pýtajte sa nezávislej osoby

Nie je nič horšie, ako uveriť vlastnej výnimočnosti alebo kvalite. Nech už strávite s projektom akokoľvek veľa času a vychytáte na ňom všetky muchy, stále je dobré osloviť niekoho nezávislého a dať mu projekt prečítať.

„Čokoľvek robíte, je užitočné ukázať to alebo povedať tretej strane. Už len pri počúvaní samého seba, ako to niekomu rozprávate, vám môže napadnúť niečo navyše. Nehovoriac o názore nezainteresovanej osoby, ktorá môže naznačiť, ako to bude vnímať hodnotiaca komisia,“ radí Kolesárová.

Dobrý anjel získal od Nadácie Slovenskej sporiteľne už dva granty na letný ozdravný pobyt pre vybrané rodiny onkologických pacientov v Tatrách. Pozitívne skúsenosti s názorom tretej osoby má aj minuloročný úspešný žiadateľ Včelí kRaj.

„To, že projektu rozumieme my, ešte neznamená, že mu bude rozumieť aj niekto ďalší. Je to dobrá kontrola, či sme ho napísali zrozumiteľne a dobre,“ dodáva Turčáni.

