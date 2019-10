Vedeniu Potravín Kačka bráni vyplateniu miezd legislatíva

Kačka sa snaží ukončiť pracovný pomer čo najskôr, aby dotknutí mohli požiadať o dávku.

3. okt 2019 o 15:16 TASR

BRATISLAVA. Vedenie obchodného reťazca Potraviny Kačka, a. s., (CBA) sa ohradzuje voči niektorým obvineniam, ktoré v posledných dňoch zaznievajú na jeho adresu.

"Chcem všetkých uistiť, že vedenie spoločnosti Potraviny Kačka, a. s., robí v posledných týždňoch všetky aktivity, ktoré umožňuje slovenská legislatíva, na vyriešenie situácie svojich zamestnancov. Zároveň sa pripravujeme na rozhodnutie súdu v oblasti konkurzu, ktoré očakávame v najbližších dňoch," spresnil Wieslaw Chlebuš, generálny riaditeľ spoločnosti.

Kačka nemôže uprednostniť žiadneho veriteľa

"Ak by to legislatíva umožňovala, neváhali by sme ani minútu s prevodom zostávajúcich častí augustových miezd, respektíve septembrovej mzdy. Realita je však taká, že legislatíva nám neumožňuje uprednostniť žiadneho veriteľa," upozornil.

Uviedol, že v aktuálnej situácii sú zamestnanci podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii ako nezabezpečení veritelia. Podľa tohto zákona sa uspokojovanie veriteľov uskutočňuje v poradí: zabezpečení veritelia (v tomto prípade banka) a nezabezpečení veritelia (všetky ostatné subjekty a osoby - zamestnanci, štát, dodávatelia, prenajímatelia a podobne).

"Čo nám legislatíva umožňuje a my to aktívne robíme, je spracovanie miezd za deviaty mesiac 2019 tak, aby zamestnanci čo najskôr dostali potvrdenie o nevyplatenej mzde a mohli požiadať o dávku z garančného fondu," informoval.

"Chcem zdôrazniť, že v spolupráci s Odborovým zväzom pri CBA, a. s., hľadáme najlepšie a najrýchlejšie riešenie pre vzniknutú situáciu. S úradom práce aktuálne rokujeme o skrátení zákonnej lehoty k hromadnému prepúšťaniu podľa paragrafu 73 Zákonníka práce. Všetky tieto kroky robíme preto, aby sme maximálne zrýchlili procesy spojené s hromadným prepúšťaním a umožnili zamestnancom čo najskôr ukončiť pracovný pomer a čo najskôr požiadať o dávku," podčiarkol Chlebuš.

Uistil zároveň, že zamestnanci reťazca majú k dispozícii špeciálnu emailovú adresu, na ktorú môžu smerovať svoje personálne požiadavky. "My sa im snažíme v najkratšom možnom čase poskytnúť odpoveď," oznámil.

"Je dôležité povedať, že v tomto náročnom období robíme všetky zákonné kroky, ktoré by viedli k čo najrýchlejšiemu zlepšeniu situácie našich zamestnancov, čo je pre nás hlavným zámerom," dodal generálny riaditeľ Potravín Kačka.

Bezvýsledné rokovania s odbormi

Vedenie Potravín Kačka v pondelok rokovalo s odbormi o hromadnom prepúšťaní v súvislosti s nedávnym vyhlásením konkurzu.

Ako o tom informovala zástupkyňa odborov Simona Stieranková, k dohode nedospeli a rokovanie situáciu nijako neposunulo želaným smerom.

"Vyzeralo to asi tak, že zamestnávateľ nám predložil zoznam zamestnancov, rozhodnutie o organizačnej zmene a jeden dokument, kde boli vyňaté niektoré individuálne pozície alebo celé oddelenia, ktorých sa hromadné prepúšťanie zatiaľ nemá dotknúť, keďže sú 'strategického' významu," priblížila Stieranková s tým, že iné dokumenty či dôvody hromadného prepúšťania im neboli poskytnuté.