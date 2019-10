Poisťovňa posiela vymeriavací základ živnostníkom s odloženým daňovým priznaním

O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 12 310 živnostníkov.

3. okt 2019 o 11:37 TASR

BRATISLAVA. Počas tohto mesiaca dostane 42.763 živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, oznámenie zo Sociálnej poisťovne.

Týmto osobám sa k 1. októbru 2019 prehodnocoval vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne.

Najvyšší počet oznámení zo Sociálnej poisťovne bude smerovať tým SZČO, ktorým sa zmenil vymeriavací základ - tých je 28.397.

O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 12.310 živnostníkov. Naopak, povinné poistenie k 30. septembru zaniklo 2056 živnostníkom.

"Sociálna poisťovňa všetky tieto dôležité informácie zašle živnostníkom poštou alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú, do 21. októbra 2019. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2019," uviedol Peter Višváder, hovorca poisťovne.